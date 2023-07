Depressione adolescenziale: la stiamo trascurando?

La difficoltà generale dei ragazzi nel comunicare i propri sentimenti sta portando gli esperti a interrogarsi sul fatto che il problema sia sottovalutato

Si stima che circa 9 milioni di giovani di età compresa tra i 10 e i 19 anni soffrano di depressione in Europa, secondo i dati del 2021. La pandemia di Coronavirus ne è corresponsabile: ha infatti distrutto le reti che normalmente legano bambini e adolescenti tra loro, come scuole, sport e club sociali.

Da allora, gli esperti ritengono che il numero di bambini e adolescenti che soffrono di depressione sia effettivamente aumentato. "Il problema è diventato più grande tra il 2010 e oggi", ha dichiarato a Euronews Ian Goodyer, professore di psichiatria infantile e dell'adolescenza all'Università di Cambridge nel Regno Unito.

"Se si chiedesse a 100 adolescenti se sono stati clinicamente depressi negli ultimi sei mesi, da sei a dieci risponderebbero di sì in questo momento".

I numeri parlano di un'emergenza sanitaria che è pericoloso ignorare: il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti in Europa, secondo l'Om****s, e la depressione è considerata uno dei fattori principali del comportamento suicida.

Ecco perché è particolarmente importante capire da dove viene questa epidemia di depressione tra i giovani adulti in Europa e capire come riconoscere i segnali rivelatori del suo impatto su bambini e ragazzi.

Ed è particolarmente difficile quando si tratta di ragazzi.

Ufficialmente, i dati mostrano che i tassi di depressione sono più alti tra le ragazze, con l'impatto negativo dell'esposizione a standard di bellezza impossibili sui social media e la pressione ad adattarsi alle aspettative soffocanti della società su come le donne dovrebbero apparire e comportarsi. Inoltre, la violenza contro le donne e l'ostilità nei confronti dei diritti delle donne possono contribuire a creare nelle ragazze sentimenti di disperazione e di mancanza di speranza.

Secondo i dati OCSE del 2018, il 10 per cento dei ragazzi e il 14 per cento delle ragazze di 11 anni in 28 Paesi europei hanno dichiarato di sentirsi giù di morale più di una volta alla settimana, in media. Con l'avanzare dell'età, le differenze tra i due generi si sono ampliate, con il 29 per cento delle ragazze che ha dichiarato di sentirsi giù rispetto al 13 per cento dei ragazzi.

Si stima inoltre che la depressione delle ragazze sia più grave di quella dei ragazzi. Ma gli esperti ritengono che identificare la depressione nei ragazzi possa essere più difficile che nelle ragazze.

"Non capiamo perché, potrebbe essere un problema di misurazione legato al modo in cui chiediamo ai ragazzi di parlare di depressione", ha detto Goodyer. "Oppure potrebbe trattarsi di caratteristiche diverse della depressione lieve nei ragazzi, che non abbiamo ancora ben compreso".

Un fattore chiave potrebbe essere il sessismo. Tra i bambini di età inferiore ai 13 anni, non c'è sessismo né differenza di sesso, ha detto Goodyer, aggiungendo che è molto raro nei bambini piccoli. Quando si chiede agli adolescenti tra i 12 e i 19 anni di parlare di depressione, le ragazze la sperimentano in modo più grave.

"Se si continuasse a misurare la depressione nei giovani tra i 19 e i 30 anni, si scoprirebbe che probabilmente entrano in gioco più ragazzi, più maschi", ha detto Goodyear. "È piuttosto complicato e non sono sicuro che si possa dare al pubblico una buona comprensione di cosa significhi davvero questa differenza di sesso".

Come vivono la depressione i ragazzi?

Poiché i ragazzi sono socializzati a credere che piangere quando si sentono giù sia un segno di debolezza, molti si sfogano con rabbia o si comportano in modo irritato quando in realtà sono tristi. Per le stesse ragioni, i giovani uomini - come gli uomini adulti - sono più propensi a cercare aiuto quando vivono un disagio emotivo.

Ma le ragazze adolescenti hanno la stessa probabilità di essere irritabili e arrabbiate quando sono depresse, ha detto Goodyer, aggiungendo che trattare la depressione in modo diverso, a seconda del sesso, non è né utile né vantaggioso.

Ma è anche vero che nei ragazzi "l'irritabilità presente forse ha mascherato le caratteristiche depressive". È più probabile, ha aggiunto lo psichiatra, che "quando le persone vedono un ragazzo irritabile pensino che sia normale, mentre un adulto che vede una ragazza irritabile probabilmente chiederà qual è il suo problema, a causa dei pregiudizi".

Abbiamo bisogno di un nuovo approccio al problema?

Forse abbiamo bisogno di un nuovo modo di parlare di sentimenti e depressione con i ragazzi, suggerisce Goodyer, aggiungendo che gli esperti dovrebbero condurre il maggior numero possibile di colloqui professionali e pratici con i ragazzi per imparare a capirli.

A suo parere, "è necessario avere persone esperte nel parlare con i ragazzi e che non si facciano condizionare da una presentazione aggressiva e irritabile. Si tratta di un'abilità critica che deve essere appresa".

Per Goodyer, gli sforzi per affrontare la depressione adolescenziale tra i giovani dovrebbero concentrarsi sulla diagnosi precoce. È un aspetto su cui si sta lavorando, "ma ci vorrà del tempo prima di sapere quale sia la cosa migliore da fare", ha detto.

Secondo Goodyer, "la salute mentale dei giovani non è mai stata una priorità assoluta in nessun Paese europeo", e deve esserlo.

Il problema della scarsa salute mentale dei bambini e degli adolescenti ha raggiunto l'opinione pubblica, ha detto Goodyer, ma "c'è un grande divario tra la percezione pubblica che sta migliorando e le prove scientifiche disponibili che i responsabili politici devono prendere in considerazione".

I progressi compiuti in questo campo sono lenti, ha concluso, e "c'è ancora molto da scoprire sull'impatto della depressione sugli adolescenti quando diventano adulti".