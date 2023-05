Di Nichola Daunton

Con lo sviluppo della tecnologia digitale, sempre più giovani vengono attratti dalla parte dannosa del mondo informatico

Conosciuti come "script kiddies" dai loro coetanei, questi digitali in erba eseguono codici dannosi e malware, ma non hanno necessariamente le capacità per scriverli da soli.

"Uno script kiddie è qualcuno che vuole compiere una sorta di attività dannosa, sia che si tratti di irrompere in un sistema o rubare credenziali", spiega Mike Jones, ex hacker.

Tuttavia, sebbene possano essere coinvolti in attività dannose, gli script kiddies sono generalmente piuttosto ingenui quando si tratta di codificare e creare script, come spiega Alexander Urbelis, membro del Privacy and Cybersecurity group.

"Fondamentalmente - dice quest'ultimo - uno script kiddie è qualcuno che non comprende necessariamente le tecniche di hacking e si affida a script o programmi creati da qualcun altro, può non capire come funziona la tecnologia e non ha le capacità per farla propria".

Mentre l'underground digitale si evolve, questi ragazzi ora hanno il mondo intero a portata di mano, con tutorial di hacking disponibili su YouTube e codici pre-scritti disponibili per il download.

E mentre molti giovani vengono coinvolti nell'hacking attraverso i giochi online, ci sono anche molti altri punti di ingresso: dall'influenza dei compagni di scuola ai forum online e ai siti di streaming video come YouTube, dove gli utenti caricano contenuti istruttivi.

Per saperne di più sugli script kiddie, abbiamo parlato con due hacker anonimi di come sono stati coinvolti nell'hacking e quali sono state le conseguenze.

In che modo i bambini si avvicinano all'hacking?

"Il mio modo di avvicinarmi all'hacking era molto diverso dal modo tradizionale, che consiste nella sperimentazione di cheat", spiega Chris, hacker di 14 anni che ha chiesto di rimanere anonimo a causa del suo coinvolgimento in attività illegali.

Quando aveva 12 anni, un amico online gli disse che aveva trovato un copione per computer e voleva provarlo su di lui: "Ha inserito il mio numero di telefono in questo programma ed è stato in grado di rilevare il mio account WhatsApp - afferma - era in grado di scrivere messaggi a tutti i miei amici, da quel giorno in poi ho iniziato ad interessarmi all'hacking".

Allo stesso modo, GhostExodus, ex "cappello nero" (qualcuno che hackera con intenti dannosi), è diventato un hacker dopo averne incontrato uno nella sua nuova scuola: "Sono diventato ossessionato dall'idea di quello che stava facendo, poi sono diventato suo amico".

Dopo aver sviluppato un'amicizia con l'hacker, GhostExodus ha iniziato a leggere di hacking online e ad unirsi ai forum online, prima di formare l'Electronic tribulation army, un gruppo anarchico di hacking.

L'hacking diventa una dipendenza?

Per molti giovani, il motivo per cui iniziano a fare hacking è perché lo vedono come un po' di divertimento, uno scherzo con cui possono impressionare i loro amici: “Dire ai miei amici 'Ehi ragazzi, oggi ho hackerato il computer della classe', aspettando che Pornhub si aprisse sugli schermi dei computer della scuola, è qualcosa per cui sarebbero impazziti", dice Chris.

Molti giovani hanno anche una comprensione limitata delle conseguenze delle loro azioni e la fretta di hackerare con successo un sistema può creare dipendenza, come spiega GhostExodus.

"Non ho capito molto delle conseguenze, l'hacking mi ha dato una scarica di endorfine: come quando sei a Las Vegas e giochi alle slot machine o qualsiasi altra cosa, è una corsa che crea dipendenza".

Se combinato unitamente al brivido di essere in un posto in cui non si dovrebbe essere, il tutto può portare a gravi conseguenze.

Cosa succede quando gli script kiddies vengono "beccati"?

"La prima volta che mi hanno sorpreso ad hackerare - spiega Chris - è stato quando avevo rubato una grande quantità di dati privati dalla mia scuola e ho iniziato a pubblicarli online".

Poiché era l'unico nella scuola con la capacità di eseguire qualcosa del genere, Chris è stato presto ritenuto responsabile delle sue azioni, sicché è stato espulso.

Mentre Chris è stato in grado di trasferirsi in un'altra scuola, le conseguenze dell'hacking possono essere molto più gravi, come ha scoperto GhostExodus dopo aver scontato 11 anni di carcere per aver installato malware sui computer dell'ospedale del Texas dove lavorava.

“Ho perso tutto in prigione - dice - non avevo alcun supporto, ero da solo ed ero limitato nel modo in cui potevo comunicare con le persone all'esterno, ho dovuto dire addio praticamente a tutti".

Con le infrastrutture pubbliche spesso oggetto di hacking, le condanne emesse possono essere dure, nel tentativo di dissuadere altri giovani dall'essere coinvolti in hacking illegali.

Ma considerando che molti di questi giovani sono esperti di programmazione, il carcere è davvero il modo migliore di affrontare il problema?

Riformare gli script kiddies

Mike Jones pensa che ci sia un modo migliore per gestire la situazione: “Non credo che prendere un ragazzo che ha commesso un reato informatico e sbatterlo in prigione sia la risposta giusta, quando si potrebbe prendere quel ragazzo che probabilmente non conosce nemmeno le leggi, reindirizzare la sua attenzione e renderlo un uomo di successo".

Mentre i cervelli malleabili dei giovani li rendono hacker esperti, essi sono anche in grado di riformarsi rapidamente, soprattutto con la giusta guida.

È noto che alcuni hacker sono stati persino assunti dalle società che hanno violato: l'FBI lavora con un gran numero di hacker che fungono da informatori sulle attività di altri nella comunità.

Indipendentemente dal modo in cui i giovani hacker vengono scoperti, GhostExodus ritiene che dovrebbero essere tenuti fuori dal sistema carcerario, in particolare dai penitenziari per adulti.

“Secondo me - conclude - gli script kiddies non dovrebbero essere trattati come adulti: per prima cosa, gli adolescenti, il loro cervello e la mente non sono nemmeno completamente sviluppati fino a quando non diventano più grandi e penso che ogni caso debba essere gestito con molta attenzione e in modo diverso".