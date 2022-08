Che cos'è l'inflazione, quali sono le cause e come si affronta?

A luglio l'inflazione nella zona euro ha raggiunto il massimo storico dell'8,9%. Si tratta di un valore quattro volte superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso, quando era pari al 2,2%. In tutta Europa gli effetti dell'aumento dell'inflazione si fanno già sentire con l'impennata dei prezzi dei generi alimentari e della benzina.

La pandemia e la guerra in Ucraina sono i principali responsabili di questa situazione, poiché i problemi delle catene di approvvigionamento esercitano un'enorme pressione su beni e i servizi di uso quotidiano.

Anche le crescenti tensioni per la carenza di gas contribuiscono a peggiorare il quadro. Ma cosa sta succedendo davvero? Per dare un senso ai numeri Euronews Next ha parlato con alcuni esperti di economia francesi, che ci hanno spiegato cos'è l'inflazione, quali sono le sue cause e come si può gestire il suo impatto. Per saperne di più guardate il video nel lettore multimediale in alto.