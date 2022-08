Sull'inflazione si comincia a correre seriamente ai ripari. In Germania, sgravi fiscali per 10 miliardi di euro sono stati annunciati per andare in soccorso dei lavoratori che faticano sempre piu a far fronte all'impennata del costo della vita.

Ad annunciare la misura è stato secondo il ministro delle Finanze Christian Lindner: "per molte persone - ha dichiarato - la vita quotidiana è diventata troppo costosa. Temiamo che i prezzi del gas, dell'energia e degli alimenti aumentino ancora. Allo stesso tempo, le prospettive economiche del nostro Paese sono diventate fragili e le previsioni di crescita economica devono essere riviste al ribasso. Ci troviamo quindi in una situazione in cui è necessario agire".

In Scandinavia, intanto, la Danimarca ha visto il prezzo medio dei beni aumentare del 13% nell'ultimo anno: si tratta del più alto incremento annuale dal 1982, con drammatici aumenti per cibo, elettricità, carburante e gas.

Anche in Norvegia, i dati di luglio hanno segnato un aumento storico per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche

Notizie migliori arrivano dall'altra sponda dell'Atlantico. Negli Stati Uniti rallenta l'aumento i prezzi al consumo: il mese scorso, escludendo le categorie volatili dei generi alimentari e dell'energia, i prezzi cosiddetti "core" sono aumentati solo dello 0,3% rispetto a giugno, il più piccolo incremento mese su mese da aprile