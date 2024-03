Di Euronews

Le autorità russe hanno organizzato nelle regioni occupate in Ucraina comitati elettorali mobili. In molti casi si parla di personale amministrativo accompagnato da persone armate. Kiev assicura: "Nessuna conseguenza legale per chi costretto al voto"

PUBBLICITÀ

Le autorità di Mosca espandono il loro potere nelle regioni ucraine occupate avviando le elezioni presidenziali in programma nel fine settimana in Russia. Molti giorni prima delle date ufficiali, come riportano i media ucraini citando i cittadini, funzionari russi hanno usato un approccio a bastone e carota per raccogliere gli elettori, cercando di creare almeno l'apparenza di un'alta affluenza.

Comitati elettorali mobili accompagnati da persone armate

In molte occasioni, i cittadini dei villaggi e delle città hanno compilato i documenti elettorali direttamente nelle loro case. Le autorità di Mosca competenti citano ragioni di sicurezza: "per non costringere le persone a uscire". Ma per le stesse ragioni, queste "commissioni elettorali mobili" sono quasi sempre accompagnate da persone armate, causando un vero e proprio "voto sotto tiro".

Kiev ha definito inequivocabilmente illegali e fittizie le "elezioni" nei suoi territori occupati. In alcuni casi i cittadini che hanno assistito attivamente le autorità occupanti nell'organizzazione delle "elezioni" sono stati perseguiti e persino aggrediti: la scorsa settimana, una donna che faceva parte della commissione elettorale russa è stata uccisa nella sua auto a Berdyansk, nella regione occupata di Zaporizhzhia.

Kiev: nessuna conseguenza legale per chi minacciato con le armi

Allo stesso tempo, le autorità ucraine chiariscono che per i cittadini che non sono desiderosi di sostenere Mosca, ma che sono costretti a farlo sotto la minaccia delle armi, non ci saranno conseguenze legali. "Se siete costretti a prendere parte a un processo illegale, non ne sarete responsabili di fronte alla legge", afferma Ivan Fedorov, capo della regione di Zaporizhzhia, parte della quale è ancora occupata dalle forze russe.