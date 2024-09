Di Euronews

Dalla base militare Usa di Ramstein, in Germania, per la riunione dei ministri della difesa dei Paesi del gruppo di contatto per il sostegno all'Ucraina, Zelensky ha dichiarato che Mosca ha perso circa 6mila soldati tra uccisi e feriti nell'operazione nel Kursk. Venerdì sera sarà a Cernobbio

All'indomani del rimpasto di governo in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky è volato in Germania per la riunione dei ministri della Difesa dei Paesi sostenitori di Kiev presso la base militare statunitense di Ramstein.

L'Ucraina "ha bisogno che i suoi partner internazionali aumentino le forniture di armi e velocizzino l'invio dei promessi sistemi di difesa aerea", ha dichiarato Zelensky. Nel suo intervento Zelensky ha comunque ringraziato Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia per l'aiuto offerto fin ora.

Il presidente ucraino continua a chiedere di poter utilizzare gli armamenti occidentali in territorio russo spiegando che la sua richiesta è legata alla possibilità di impedire gli attacchi aerei russi in Ucraina.

Germania: no ad attacchi ucraini in Russia con armi occidentali

Berlino ha ancora una volta espresso il suo rifiuto alla richiesta di Zelensky di consentire l’uso di armi occidentali contro obiettivi all'interno del territorio russo. "Il nostro atteggiamento al riguardo rimane invariato", ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine della riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina a Ramstein.

Pistorius si è anche congratulato con Zelensky per il successo delle truppe ucraine nell'operazione nella regione russa di Kursk per poi formalizzare un ulteriore contributo militare a Kiev da 150 milioni di euro. "Da novembre 2022 abbiamo formato più di 16mila membri delle forze armate ucraine in Germania", ha affermato Pistorius sottolineando che il nuovo contributo militare consisterà nella fornitura di dodici sistemi di lancio di obici Panzerhaubitze 2000.

Italia: i nostri Samp/T hanno aiutato l'Ucraina a difendersi

"Il sistema Samp-T che abbiamo consegnato, e quello che consegneremo spero nel più breve tempo possibile, hanno consentito all'Ucraina di difendersi dagli attacchi missilistici russi - ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della riunione -. Quello su cui tutti siamo d'accordo è che dobbiamo fare in modo che questa guerra cessi e fin quando questo non accade dobbiamo fare in modo che i bambini, le donne, i cittadini ucraini non muoiano e il primo modo di farlo è fermare i missili che ogni giorno cadono su obbiettivi civili".

Orbán dal Forum di Cernobbio: incontro Putin-Zelensky possibile e necessario

"Un incontro tra Putin e Zelensky è sicuramente possibile e necessario", ha detto venerdì Viktor Orbán da Cernobbio in occasione del Forum economico internazionale Ambrosetti in corso fino all'8 settembre. Tra i temi toccati dal primo ministro ungherese e presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea proprio la guerra tra Ucraina e Russia: "C'è una grande letteratura in Europa di come creare la pace e questa abbondante letteratura riguarda il dialogo, che se non c'è in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile. Poi c'è il cessate il fuoco, su cui c'è un fraintendimento nell'opinione pubblica occidentale, secondo cui prima dovremmo fare un piano di pace, poi aprire un negoziato e poi attuare il cessate il fuoco", ha aggiunto.

"Ma non è così, perché guardando alle esperienze più recenti dei processi e insieme alla mia esperienza personale il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace", ha sottolineato.

Zelensky: 6mila soldati russi uccisi o rimasti feriti nella regione di Kursk

Sono circa 6mila i soldati russi uccisi o rimasti feriti dalle truppe ucraine durante l'operazione in corso nella regione di Kursk: lo ha detto Volodymyr Zelensky alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa del Paese in corso nella base aerea statunitense di Ramstein, in Germania. Il presidente ucraino ha ricordato che nell'incursione iniziata il 6 agosto, Kiev ha conquistato 1.300 km quadrati della regione russa di confine, dove si trovano più di cento insediamenti.

Zelensky ha inoltre annunciato che dopo la visita in Germania sarà in Italia, a Cernobbio, per il Forum economico internazionale Ambrosetti, dove incontrerà, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.