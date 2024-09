I principali partiti sembrano appoggiare i piani dell'ex premier italiano per rilanciare la crescita lenta dell'Ue, ma alcuni eurodeputati, in particolare di sinistra, sono più scettici

Mario Draghi sembra aver impressionato i principali europarlamentari con i suoi piani per rilanciare la lenta crescita economica dell'Ue, ma non tutti ne sono convinti.

Draghi, ex presidente della Banca centrale europea ed ex primo ministro italiano, probabilmente pubblicherà il suo rapporto sulla competitività europea la prossima settimana, potenzialmente già lunedì, ma mercoledì ha informato i parlamentari europei sulle sue conclusioni.

Weber: "Competitività è questione numero uno"

"Il grande messaggio che la competitività è la questione numero uno, come partito economico d'Europa, lo accogliamo con grande favore", ha dichiarato ai giornalisti Manfred Weber, leader del Partito popolare europeo (Ppe) di centro-destra, dopo l'incontro. "Gli ultimi cinque anni sono stati gli anni del Green Deal, sulla base di questo rapporto, apriamo il prossimo capitolo", ha aggiunto.

Weber, che rappresenta il più grande gruppo politico del parlamento europeo, ha citato la necessità di progetti faro europei in stile Airbus e di garantire che le tecnologie ambientali come le pompe di calore e le auto elettriche siano prodotte in Europa piuttosto che negli Stati Uniti o in Cina.

Il rapporto di Draghi, originariamente previsto per giugno, è stato richiesto l'anno scorso dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, anch'essa del Ppe, e segue il rapporto dell'ex primo ministro italiano Enrico Letta.

In aprile, Letta ha dichiarato di aver lanciato un "grande allarme rosso" sul crescente divario economico con gli Stati Uniti, sollecitando riforme delle regole di mercato su energia, telecomunicazioni e servizi finanziari.

Mario Draghi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la prima ministra danese Mette Frederiksen a Bruxelles, 21 ottobre 2022 Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Accoglienza cauta da parte di altri membri del Parlamento europeo

Le conclusioni di Draghi, che si dice includano raccomandazioni specifiche per dieci settori economici chiave, probabilmente sulla falsariga di quelle di Letta, sono state accolte con maggiore cautela da altri membri del Parlamento.

"Quello che mi piace molto è che si schiera molto chiaramente a favore dei valori europei come i servizi pubblici e il cambiamento climatico", ha dichiarato Bas Eickhout, co-leader del gruppo parlamentare dei Verdi, "Sta suonando il campanello d'allarme molto chiaramente".

"Nella relazione non si parlerà del costo del lavoro, perché ha detto che non è questo il problema", ha aggiunto Eickhout, cercando di rispondere alla critica secondo cui la relazione sarà usata per giustificare il taglio dei salari dei lavoratori, "Il rapporto esaminerà invece la "compiacenza" dell'Europa sulla scia degli alti costi dell'energia e della bassa produttività in importanti settori ad alta tecnologia"

Più scettici gli eurodeputati di sinistra

In una dichiarazione, il capogruppo socialista Iratxe García ha affermato che qualsiasi rilancio economico deve essere "costruito su posti di lavoro di qualità e su un'energia a prezzi accessibili", compresa una "legge sugli acquisti verdi ed europei".

Altri, come Manon Aubry del gruppo parlamentare di sinistra, non sono rimasti colpiti né dalle conclusioni di Draghi né dal suo candore.

"Si è trattato di una presentazione a parole che non ha detto molto", ha dichiarato Aubry ai giornalisti dopo l'incontro, aggiungendo che gli eurodeputati sono stati "lasciati all'oscuro".

"Mi piacerebbe che si parlasse di competitività, ma allora dovremmo mettere in discussione la politica commerciale europea che ha svenduto la nostra industria, c'è come minimo un'ipocrisia, se non una contraddizione fondamentale", ha detto.

"Qual è la legittimità democratica di Mario Draghi per scrivere un rapporto del genere?L'avete eletto voi, o chiunque altro?", ha chiesto Aubry.