Consegnato al governo un documento di 700 pagine contenente i racconti di decenni di vittime di presunti abusi sessuali commessi da religiosi cattolici in Irlanda

Il governo irlandese ha dichiarato martedì che istituirà una Commissione d'inchiesta sugli abusi sessuali nelle scuole gestite dagli ordini religiosi cattolici, dopo che un'indagine preliminare ha fatto emergere quasi 2.400 accuse. La ministra dell'Istruzione Norma Foley ha descritto il rapporto come un “documento straziante, che contiene alcune delle più terribili testimonianze di abusi”.

La ministra Foley sull'indagine preliminare: "Documenti strazianti"

L'inchiesta ha rilevato 884 presunti abusi in 308 scuole in tutto il Paese tra il 1927 e il 2013. Più della metà delle persone accusate sono ormai morte. La maggior parte dei casi riguarda 42 ordini religiosi che gestivano o gestiscono tuttora scuole in Irlanda. Anche 17 scuole speciali hanno registrato 590 presunti casi di abusi, che coinvolgerebbero 190 aguzzini.

Sono 149 le vittime che hanno deciso di rilasciare deposizioni orali o scritte nel corso dell'indagine preliminare. Nella maggior parte dei casi si tratta di uomini che oggi hanno tra i 50 e i 60 anni. A condurre l'inchiesta è stata l'avvocata Mary O'Toole, che ha consegnato a giugno la documentazione alla ministra Foley, raccomandando al contempo l'istituzione di una Commissione d'inchiesta ad hoc.

Il rapporto consta di 700 pagine e propone al governo di rivolgersi agli ordini religiosi per ottenere fondi utili per alimentare a un programma di risarcimenti. La ministra ha sottolineato lo "straordinario coraggio" delle vittime che hanno deciso di parlare, raccontando le loro storie personali: “Sono stata profondamente commossa - ha affermato - dalla forza d'animo e dall'apertura di tutti coloro che hanno condiviso le loro esperienze”.

L'infanzia è finita quando sono iniziati gli abusi

Le stesse vittime hanno riferito di essere state molestate, spogliate o drogate in un contesto di paura e omertà. Molti ritenevano che il fenomeno fosse “così diffuso da non poter passare inosservato agli altri membri del personale, ai membri e alla leadership degli ordini religiosi”. Gli episodi avvenivano ovunque: nelle aule, nei dormitori e durante le attività extrascolastiche.

Anche le persone che poi hanno avuto successo nella vita, in particolare a livello professionale, hanno spiegato di aver pagato il prezzo dei traumi infantili nelle loro relazioni personali. Gli abusi, spesso accompagnati da violenze, hanno lasciato segni indelebili.

Le vittime hanno preciso che l'influenza della Chiesa cattolica li ha fatti sentire come se non avessero nessuno a cui rivolgersi, il che ha contribuito a portare a problemi di salute mentale a lungo termine, se non ad autentiche dipendenze. Per molti, l'infanzia è finita il giorno in cui sono iniziati gli abusi.

Decenni di accuse di abusi

Il governo ha deciso di avviare l'inchiesta nel 2022, dopo le rivelazioni di un documentario radiofonico della RTÉ che ha rilevato decenni di abusi sessuali al Blackrock College, una scuola nella quale sono stati formati molti giocatori irlandesi di rugby, e nella quale 57 persone sarebbero state abusate.

Nel novembre 2022, la Congregazione Spiritana, che gestiva il Blackrock College, si è scusata con tutte le vittime a nome dell'ordine. La ministra Foley ha allo stesso modo reso omaggio al defunto Mark Ryan, che insieme al fratello David ha raccontato la sua esperienza di abusi nella scuola di Dublino, negli anni Settanta. “Oggi è presente nei nostri cuori e mentre si avvicina il primo anniversario dalla sua scomparsa”, ha affermato.

Il rapporto è solo l'ultimo di una serie di documenti emersi a seguito di inchieste condotte negli ultimi anni su presunti abusi da parte di sacerdoti e organizzazioni religiose. E la Chiesa cattolica irlandese appare come l'epicentro del dramma. L'indagine di O'Toole coinvolge numerosi ordini: i Gesuiti, i Padri Carmelitani, i Fratelli Cristiani, le Sorelle della Misericordia e i Missionari del Sacro Cuore. I dettagli del rapporto sono disponibili online.