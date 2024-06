Di Euronews

Rinviato il voto previsto per giovedì per modificare un progetto di legge che potrebbe richiedere alle app di messaggistica di scansionare i contenuti degli smartphone per individuare materiale potenzialmente pedopornografico

PUBBLICITÀ

Per il momento nulla da fare: rinviata la decisione sulla proposta di legge mirata a rilevare materiale di abuso sessuale su minori (Csam). I 27 ambasciatori dell'Ue si sarebbero dovuti esprimere giovedì 20 giugno sull'approvazione di nuove regole che potrebbero permettere agli organi di controllo di effettuare una scansione di massa dei messaggi digitali, inclusi quelli criptati, per individuare materiale potenzialmente pedopornografico.

Le preoccupazioni sulla privacy

Il voto è stato rinviato a causa di disaccordi tra i Paesi per motivi legati alla privacy e alla sicurezza informatica. Il progetto di legge del 2022 ha infatti suscitato polemiche per il nodo legato al via libera che verrebbe dato alle app di messaggistica: quest'ultime potrebbero infatti scansionare sia tutti i contenuti presenti su uno smartphone per trovare e segnalare materiale pedopornografico che le conversazioni tra potenziali adescatori e minori. I gruppi sulla privacy hanno criticato la legge affermando che viola la messaggistica crittografata, la cosiddetta end-to-end.

Per essere accettata la proposta ha bisogno del sostegno di più della metà dei Paesi (15 su 27) che rappresentano almeno il 65 per cento della popolazione totale dell’Ue. Alcuni Paesi, tra cui la Francia, temono che la misura possa compromettere l’integrità delle comunicazioni crittografate, che in linea di principio dovrebbero essere accessibili solo al mittente e al destinatario.

La vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová ha affermato giovedì che la proposta originale prevedeva che "anche i messaggi crittografati possano essere violati per una maggiore protezione dei minori". Una volta che i 27 avranno concordato una posizione comune dovranno comunque negoziare la versione finale della legge con il Parlamento europeo e la Commissione europea.