La Germania sospende le esportazioni di armi verso Israele

Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le esportazioni di armi sono diminuite drasticamente rispetto all'anno precedente e, da marzo, non sono più stati rilasciati permessi per la vendita di armi

PUBBLICITÀ

Secondo la Reuters, che cita una fonte vicina al ministero dell'Economia, la Germaniaha bloccato le nuove esportazioni di armi verso Israele a causa di contenziosi legali.

Da marzo non sono più stati rilasciati permessi per l'esportazione di armi, il cui numero è diminuito nei mesi precedenti, mettendo di fatto in pausa tutte le vendite.

Diminuzione dell'export di armi e poi lo stop

Il volume delle esportazioni è diminuito drasticamente rispetto all'anno precedente, passando da 326 milioni di euro a 14,5 milioni di euro nell'agosto di quest'anno.

Il Consiglio federale di sicurezza della Germania - che si riunisce in segreto ed è presieduto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz - di solito approva le esportazioni di armi, comprese quelle verso Israele.

All'inizio della guerra tra Israele e Hamas, nell'ottobre dello scorso anno, la Germania ha concesso a Israele esportazioni di armi per un valore complessivo di 326 milioni di euro. Tuttavia, come riportato dall'outlet investigativo israeliano Shomrim, il sostegno non è stato rinnovato all'inizio del 2024.

Valutazione individuale

In precedenza Scholz è stato cauto nel confermare la possibilità che la Germania potesse continuare a fornire armi a Israele.

Alla fine di luglio, aveva dichiarato che la Germania non aveva ancora deciso se garantire l'export di armi, alla luce di una sentenza della Corte internazionale di giustizia. La Corte aveva concluso che Israele avesse violato il diritto internazionale con le sue operazioni nei territori palestinesi.

Ogni richiesta di esportazione di armi sarà valutata individualmente, ha dichiarato Scholz durante la conferenza stampa estiva a Berlino.