Teresa Ribera, esperta spagnola di clima, diventerà la seconda donna più potente dell'Ue nel nuovo Collegio dei Commissari di Ursula von der Leyen

PUBBLICITÀ

Quando Ursula von der Leyen stava decidendo a chi assegnare l'ambitissimo portafoglio della concorrenza, sono stati presi in considerazione i candidati economici più forti.

Il capo della concorrenza dell'Ue esercita un potere significativo, in grado di bloccare le fusioni, multare le principali aziende e vietare i sussidi statali che distorcono il mercato. A differenza di altri commissari, non ha bisogno dell'approvazione dei governi o degli eurodeputati per prendere decisioni.

Sotto il decennale regno di Margrethe Vestager come capo dell'Antitrust dell'Ue, questo ruolo ha acquisito ancora più influenza. Vestager, nota per il suo carisma e la sua iniziativa, è diventata una delle figure più riconoscibili dell'Ue. Il suo mandato è stato caratterizzato da cause di alto profilo contro giganti tecnologici come Google e Apple e da aiuti Covid-19 senza precedenti alle aziende, che hanno suscitato sia elogi che polemiche.

Il nome di Teresa Ribera è emerso come candidato al posto di commissario per la concorrenza in ritardo nel processo di selezione, sollevando preoccupazioni a causa della sua limitata esperienza nel diritto della concorrenza. Ribera, uno dei ministri più influenti del governo di Pedro Sanchez, nel corso della sua carriera si è concentrata soprattutto sulle questioni ambientali, in particolare sulla lotta al cambiamento climatico.

Tuttavia, persone vicine alla von der Leyen hanno confermato che la presidente della Commissione cercava una persona in grado non solo di gestire i tecnicismi del ruolo della concorrenza, ma anche di incarnare l'influenza e il riconoscimento che la Vestager ha portato alla posizione.

Poiché alla sua squadra mancava un candidato con la stessa miscela di carisma ed esperienza, e molti dei nuovi nominati avevano poca esperienza di governo, Ribera era la principale candidata a ricoprire questo ruolo.

A Ribera andranno molti dei compiti di Timmermans

Inizialmente, Ribera era vista come una possibile sostituta di Frans Timmermans, l'architetto del Green Deal europeo. Ha ricoperto vari incarichi presso istituzioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e il World Economic Forum, e ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione dell'Accordo di Parigi e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ribera è una strenua oppositrice dei combustibili fossili e dell'energia nucleare e si è fatta notare a Bruxelles durante i colloqui sulla riforma del mercato energetico dell'Ue. In un certo senso, si è assicurata la posizione che originariamente si aspettava di ricoprire, essendo incaricata di portare avanti il Green Deal e di trasformarlo in un Clean Industrial Deal.

Prima della nomina da parte della von der Leyen, Ribera ricopriva la carica di vicepresidente e ministro per la Transizione ecologica e la Sfida demografica della Spagna, il che significa che stava già lavorando per mantenere il suo Paese in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% per cento entro il 2040 previsto dalla Legge Europea sul Clima.

Ora, sostituendo formalmente Vestager e assumendo molte delle responsabilità di Timmermans, Ribera è vista come il probabile braccio destro di von der Leyen, pronta a diventare la figura di spicco tra i sei vicepresidenti esecutivi.

La sfida della concorrenza

Mentre la competenza di Ribera in materia ambientale è ben consolidata, il diritto della concorrenza rappresenta per lei una nuova e complessa sfida, anche in considerazione del fatto che resterà sotto i riflettori, vista la promessa della von der Leyen di un "nuovo approccio" alla politica delle fusioni.

Una delle sfide più grandi sarà quella di destreggiarsi tra le recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Ue, che hanno limitato l'autorità della Commissione in materia di antitrust, in particolare a seguito della decisione sulla fusione Illumina-Grail. Questa sentenza ha limitato l'uso da parte della Commissione dello strumento delle "acquisizioni killer", che in precedenza Vestager utilizzava per esaminare le acquisizioni a basso reddito, in particolare nei settori tecnologico e sanitario.

In un post sulla piattaforma di social media X, Vestager ha dichiarato che ciò "limita la possibilità di agire sulle acquisizioni killer", mentre il rapporto di Draghi auspica anche "un cambiamento nelle pratiche operative e un aggiornamento delle linee guida per rendere l'attuale regolamento sulle fusioni adatto allo scopo".

Con molti appelli ad aprire il vaso di pandora per ridefinire le regole dell'Ue sulle fusioni, von der Leyen ha chiesto a Ribera, nella sua lettera di missione, di lavorare per modernizzare la politica di concorrenza e di includere una revisione delle linee guida per il controllo delle fusioni orizzontali, nonché di concentrarsi sulla gestione dei rischi di acquisizioni killer, nel tentativo di trovare modi per convivere con la sentenza.

Un altro punto chiave sarà lo sviluppo di un nuovo quadro di aiuti di Stato per integrare il Clean Industrial Deal e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nell'Ue. Sebbene Ribera si occuperà delle economie di piattaforma e dell'applicazione delle azioni previste dalla legge sui mercati digitali, gran parte della responsabilità per l'economia digitale sembra passare a Henna Virkkunen, a testimonianza di una ridistribuzione dei compiti all'interno della Commissione.