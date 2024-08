Di Euronews

Il primo ministro spagnolo sta cercando anche di raggiungere un patto con il Partito Popolare per riformare la legge sugli stranieri. Sull'isola sarebbero arrivati più di 5 mila minori non accompagnati. La capacità limite è di 3 mila

Per far fronte alla crisi migratoria alle Canarie, in Spagna, il ministro della Politica territoriale e della Memoria democratica Ángel Víctor Torres ha annunciato uno stanziamento di 50 milioni di euro, al termine di una riunione sull'isola di La Palma con il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e il governatore delle Isole Canarie, Fernando Clavijo.

Sánchez ha intenzione anche di intensificare i contatti per raggiungere un accordo con il Partito popolare per riformare la legge sull'immigrazione. L'incontro arriva a pochi giorni da un viaggio ufficiale di Sánchez in Gambia, Senegal e Mauritania, da cui partono la maggior parte delle imbarcazioni dirette alle Canarie.

Fino al 15 agosto, infatti, sono arrivati nell'arcipelago 22.304 migranti, il 126% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati del Ministero degli Interni. Più di 5 mila tra questi, sono minori non accompagnati, mentre la capacità limite è di 3 mila.

La proposta di redistribuire i minori migranti non accompagnati

Il governo Sánchez vorrebbe rendere obbligatoria la redistribuzione dei minori migranti non accompagnati tra le regioni in caso di sovraffollamento del sistema di accoglienza di un territorio.

A luglio il governo spagnolo aveva presentato una riforma della legge sugli stranieri in questa senso, ma il Pp, Vox e il partito indipendentista catalano Junts hanno bocciato la proposta in Parlamento.

I migranti nel porto di La Restinga, sull'isola canaria di El Hierro, Spagna, 19 agosto 2024 Maria Ximena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il ministro Torres ha escluso di regolamentare la redistribuzione dei minori per decreto legge e ha insistito sulla modifica della legge sugli stranieri come “unica soluzione possibile”, ma per questo è indispensabile che sia approvata dalla maggioranza del Congresso dei Deputati. Ha anche ammesso che non può considerarsi “né ottimista né pessimista” sull'esito dei negoziati con il Partito popolare.

"Il governo spagnolo continuerà a collaborare con il governo delle Canarie per affrontare la sfida fornendo risorse economiche e promuovendo progressi legislativi. Ci auguriamo che il Pp agisca come un'opposizione responsabile e si unisca agli accordi e alle soluzioni, invece di riprodurre i discorsi della destra più estrema", ha affermato Sanchez su X.

Il presidente delle Isole Canarie si è detto fiducioso che il via libera possa essere raggiunto nelle prossime due settimane. "Questo è il meccanismo più rapido e urgente per garantire l'immediata distribuzione dei minori. Il governo spagnolo vuole continuare ad avanzare nel dialogo in modo che questa modifica sia fattibile a settembre, ha aggiunto.

Il governo spagnolo ha inoltre espresso la volontà di affrontare la questione nella prossima Conferenza dei Presidenti, prevista per settembre in Cantabria.