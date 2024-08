Vladimir Putin ha visitato la scuola nella città di Beslan, nel Caucaso settentrionale, dove più di 300 persone morirono durante l'assalto dagli estremisti islamici nel 2004. Il viaggio del presidente russo è proseguito in Cecenia

PUBBLICITÀ

Le facce serie che scrutano e controllano quelle che secondo Mosca sono armi occidentali della Nato trovate sul campo di battaglia in Ucraina. Lo scatto che ritrae Vladimir Putin accanto a Ramzan Kadyrov è in occasione della visita a sorpresa del presidente russo nella Repubblica Cecena, la prima dal 2011, dopo quella in Ossezia, Repubblica russa nel Caucaso, per l'anniversario della strage di Beslan.

Martedì Putin ha reso omaggio alle vittime dell'attacco alla scuola del primo settembre 2004, quando un commando islamico ceceno prese in ostaggio oltre mille persone fra adulti e bambini, provocando una crisi durata due giorni e conclusasi in una strage. Prima di deporre fiori davanti all'edificio scolastico il leader del Cremlino ha anche visitato il complesso commemorativo della Città degli Angeli dove sono sepolti 266 dei 334 morti nell'attacco.

Putin a Beslan: vinceremo nel Kursk come abbiamo battuto terrorismo

Putin ha paragonato la lotta al terrorismo che Mosca ha combattuto nel Caucaso russo con le operazioni per contrastare le truppe ucraine nella regione di Kursk e nel Donbass. Parlando durante un incontro con le madri dei bambini vittime dell'attentato del 2004 alla scuola di Beslan, Putin ha assicurato che "proprio come abbiamo combattuto con i terroristi, ora dobbiamo combattere con coloro che hanno commesso crimini nella regione di Kursk, nel Donbass, in Novorossiya".

Putin in Cecenia da Kadyrov, è la prima volta dal 2011

Continuano serrati gli appuntamenti della fitta agenda di Putin in Cecenia dove insieme a Kadyrov il presidente russo ha visitato l'accademia delle forze speciali che porta il nome del leader ceceno fondata nel 2013. Si tratta del primo e attualmente unico istituto scolastico privato in Russia a formare personale per le Forze Speciali. Secondo il Cremlino l'accademia forma specialisti in una varietà di materie, dalla conoscenza delle armi da fuoco all'addestramento tattico e specializzato, sportivo, informatico, ingegneristico e medico.

Sui social Kadyrov ha dichiarato che dal 2022 47mila combattenti, compresi i volontari, si sono addestrati nella struttura da quando Mosca ha iniziato quella che definisce la sua “operazione militare speciale” in Ucraina.

Ramzan Kadyrov a bordo di un Cybertruck Tesla AP/AP

Cybertruck Tesla Tesla per Kadyrov, l'uomo della guerra

Cappuccio, munizioni come fossero una collana vistosa, al volante di un Cybertruck Tesla dotato di una mitragliatrice. Tra gli ultimi video social del leader ceceno c'è anche quello di Kadyrov che fa un giro con il Cybertruck rivestito di acciaio inossidabile, prima di mettersi a cavalcioni della mitragliatrice montata sul pianale del veicolo, con cinture di munizioni, ringraziare e invitare ufficialmente l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk in Cecenia.

In un post entusiasta Kadyrov ha descritto il veicolo come "senza dubbio una delle migliori auto al mondo. Mi sono letteralmente innamorato", ha detto, aggiungendo che donerà il veicolo alle forze russe che combattono nell'invasione dell'Ucraina.

"Non per niente la chiamano cyberbestia, sono sicuro che questa bestia porterà molti benefici alle nostre truppe", ha affermato Kadyrov. Il capo della Repubblica Cecena, sanzionato dagli Stati Uniti dopo essere stato collegato a numerose violazioni dei diritti umani, ha detto di aver ricevuto il mezzo da Musk, nonostante la notizia non sia stata confermata.

"Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato un Cybertruck a un generale russo?" ha scritto Musk su X. "Un altro esempio di quanto mentono i media tradizionali", ha aggiunto il numero uno di Tesla.