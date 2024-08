Di Euronews

In una zona montuosa a cavallo tra Albania e Macedonia del Nord, vecchie bombe e granate risalenti alla Prima guerra mondiale sono esplose a causa degli incendi

Gli incendi nella Macedonia del Nord hanno riattivato vecchie granate presenti sul monte Galichica, residuati della Prima guerra mondiale. L'ondata di caldo che ha colpito la nazione europea ha causato 54 roghi in diverse regioni. Uno dei più grandi è divampato proprio sul monte situato al confine tra l'Albania e la Macedonia settentrionale.

Divorati 6.500 ettari tra Macedonia del Nord e Albania

L'incendio ha interessato oltre 6.500 ettari a cavallo tra Macedonia del Nord e in Albania. Circa il 60% dell'area colpita dalle fiamme è costituito da aree erbose e circa il 40% da boschi con vari tipi di alberi. Un disastro dal punto di vista ambientale, sia per le specie vegetali che per quelle animali presenti nella zona (protetta da un parco nazionale), a cominciare dalle colonie di taccole dal becco giallo.

I vigili del fuoco di entrambi i Paesi sono riusciti a porre sotto controllo l'incendio dopo una settimana di lotta su un terreno di difficile accesso. Il rogo è divampato l'8 agosto in Albania e si è spostato poi sul versante macedone. Quindi si è diviso in due direzioni. "Oggi l'incendio è stato circoscritto, e lanciamo un appello alla popolazione affinché non si faccia prendere dal panico", ha spiegato Mutalip Tairovski, comandante della brigata antincendio intervenuta.

Dall'inizio di agosto spenti nella zona 370 incendi

Un problema particolare per la gestione di questo incendio sono state le granate che sono disseminate sulla montagna dai tempi della Prima guerra mondiale. "Ci sono state molte esplosioni e questo ci ha creato problemi. A deflagrare erano bombe e granate, residuati bellici che costituiscono un pericolo per noi", ha aggiunto Tairovski.

In previsione di un calo delle temperature, i vigili del fuoco chiedono attenzione perché spesso gli incendi, precisano, sono causati da fattori umani. Dall'inizio di agosto ne sono stati spenti 370. L'ultimo giorno senza incendi attivi sul territorio del Paese è stato l'8 luglio.