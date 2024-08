Incendi in Grecia e Albania, aiuti in arrivo dall'Unione europea

L'Unione europea ha attivato il Meccanismo che permette sostegno reciproco tra i Paesi membri, di fronte ai mega-incendi che stanno colpendo la Grecia e l'Albania

L'Unione europea sta rispondendo alle richieste di aiuto di Grecia e Albania, entrambe impegnate a lottare contro gravi incendi. In particolare, al governo di Atene saranno forniti mezzi terrestri, uomini e aerei da altri Paesi membri, nell'ambito del Meccanismo di protezione civile comunitario.

Gli incendi alimentati da caldo, venti sostenuti e siccità

In particolare, come confermato da Balazs Ujvari, portavoce della Commissione di Bruxelles, nella regione dell'Attica in Grecia sono in arrivo "due aerei antincendio dall'Italia, un elicottero dalla Francia e un altro dalla Serbia. Stiamo inoltre inviando forze di terra da cinque Paesi europei. Si tratta di Repubblica Ceca, Francia, Italia, Serbia e Romania. E, cosa importante, questo si aggiunge ai vigili del fuoco che erano già stati posizionati in Grecia all'inizio della stagione".

L'Albania, invece, riceverà dalla Romania un aereo militare multiuso che può trasportare fino a sei tonnellate di acqua.

I roghi più gravi sono divampati alla periferia nord-orientale di Atene, dove è morta una donna il cui corpo è stato ritrovato in una fabbrica distrutta dalle fiamme, e nella porzione meridionale dell'Albania. Migliaia di persone sono state evacuate, e centinaia di pompieri inviati sul posto, ma il caldo estremo, i venti sostenuti e i suoli aridi per la siccità permettono alle fiamme di espandersi rapidamente.

L'Ue sblocca 600 milioni di euro per il Meccanismo di protezione civile comune

L'Ue ha anche erogato altri 600 milioni di euro a favore del Meccanismo di protezione civile, in particolare per aumentare il totale dei mezzi aerei a disposizione, 12 che saranno distribuiti tra Croazia, Francia, Italia, Grecia, Portogallo e Spagna.

Gli incendi rappresentano una delle conseguenze dirette dell'aumento della temperatura media globale dipesa dalle attività umane, che secondo gli scienziati provocherà un aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi, comprese ondate di caldo e di siccità, che costituiscono terreno fertile per il divampare di incendi.