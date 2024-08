Bruxelles passa dalle carrozze a cavalli a quelle elettriche

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in francese

Sulla Grand-Place di Bruxelles, i turisti non fanno più un giro in carrozze trainate da cavalli, ma su veicoli elettrici

Sulle loro tele, i pittori della Grand Place, a Bruxelles, cominciano a sostituire le carrozze trainate cavalli con la nuova attrazione turistica del momento: le carrozze elettriche. Dall'inizio di giugno, Bruxelles è infatti la prima città in Europa ad aver elettrificato questo tipo di veicoli.

"Problemi logistici, ma a cambiare è anche l'etica"

Negli ultimi anni sono d'altra parte aumentate le critiche alle carrozze trainate da cavalli. Nel corso del 2023, un animale è morto a Siviglia, in Spagna, mentre trainava una carrozza con turisti nel bel mezzo di un'ondata di caldo estremo. Per questo e per altre ragioni, a Bruxelles si è deciso di vendere i cavalli e di investire nei veicoli elettrici.

"C'erano problemi logistici e di risorse umane. Era sempre più difficile trovare dei cocchieri. Inoltre, l'etica sta cambiando, e questo è un aspetto che bisogna considerare. Il rapporto con gli animali è diverso oggi, ed è meno accettato avere un'attività commerciale con degli animali", spiega Thibault Danthine, direttore di Les calèches électriques a Bruxelles.

Le carrozze elettriche a Bruxelles hanno un'autonomia di 120 chilometri

L'azienda ha investito diverse centinaia di migliaia di euro in due veicoli lanciati a giugno e prodotti in Polonia. Un terzo sarà consegnato quest'estate. Il marchio si chiama Anderson, in omaggio al primo uomo che elettrificò delle carrozze, nel lontano 1832. Con un'autonomia di 120 chilometri, i veicolo devono essere ricaricati soltanto una volta ogni due giorni.

Le reazioni dei turisti e degli abitanti sono contrastanti, ma le persone sembrano apprezzare i nuovi veicoli: "Non avevo dubbi che sarebbe stato così - prosegue Danthine -, perché i turisti vogliono vivere un'esperienza insolita con i propri familiari e amici. E abbiamo deciso di mantenere uno stile d'epoca, per garantire il rispetto del nostro patrimonio culturale".

I nuovi veicoli possono circolare anche in condizioni di forte caldo

Altre città interessate a questo modello di trasporto turistico alternativo hanno già contattato la società. Sulla Grand'Place di Bruxelles, la colonnina di mercurio supera i 30 gradi centigradi. In passato, in queste condizioni i cavalli sarebbero rimasti nelle stalle. Oggi invece i turisti possono salire a bordo per un giro senza preoccuparsi del caldo.