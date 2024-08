Di Liv Stroud

L'innovativo approccio alla sostenibilità di questo birrificio berlinese prevede l'utilizzo di pannelli solari per alimentare la produzione di birra. Gli scarti, poi, diventano il nutrimento degli animali delle imprese locali

La Germania è la patria della birra e ogni birrificio custodisce gelosamente il segreto della sua produzione.

A Berlino c'è un birrificio che si distingue per il suo approccio innovativo alla sostenibilità, portando avanti una lotta contro lo spreco in modi pratici e creativi.

Attivo da tre anni, il birrificio berlinese Fuerst Wiacek produce soprattutto birra artigianale di alta gamma ed è noto per le sue IPA di qualità e le birre tradizionali tedesche.

La loro birra è completamente naturale e non contiene conservanti o altre sostanze chimiche aggiuntive.

Ma ciò che lo contraddistingue sono le strategie che adotta per la produzione delle sue birre. Oltre a utilizzare pannelli solari posizionati sul tetto per ricavare gran parte dell'energia necessaria ai processi produttivi, il birrificio fornisce i cereali esausti alle aziende locali, che lo usano per per nutrire il bestiame.

Gli animali si nutrono con i cereali usati per la produzione della birra

Una volta alla settimana circa, gli agricoltori della zona arrivano fino al birrificio per recuperare i cereali esausti utilizzati per la produzione della birra.

"Le mucche si divertono molto e sono sempre in attesa", ha dichiarato l'agricoltore Christoph Brundke a Euronews.

Il livello di cereali raccolta varia in base alla quantità di birra realizzata in quella settimana.

Il riciclo dei cereali esausti non è l'unico modo in cui il birrificio cerca di rispettare l'ambiente.

"Cerchiamo di ricavare una parte significativa della nostra energia dall'energia solare", ha dichiarato il responsabile delle vendite, George Shumay. "Non alimenta il 100 per cento della struttura, ma ci aiuta a bilanciare la provenienza dell'energia".

Shumay ha detto che il birrificio vuole espandere il numero dei suoi pannelli solari per aumentare l'uso di energia rinnovabile.

I dipendenti di Fuerst Wiacek preparano le lattine di birra per la spedizione Stroud, Olivia/Euronews

Le lattine sono una scelta creativa e sostenibile

Ogni serie di birra è stata rigorosamente testata e ha meno di sei mesi di vita. Fuerst Wiacek esporta in 34 Paesi e collabora con altre aziende, rilasciando almeno una nuova birra a settimana.

Le loro birre sono riconoscibil per il design eccentrico e per il fatto che vengono vendute in lattine anziché in bottiglie di vetro.

Lattine di birra Fuerst Wiacek durante il processo di etichettatura Stroud, Olivia/Euronews

Shumay ha spiegato che questa decisione è stata presa per rispettare l'ambiente, in quanto le lattine pesano meno e occupano meno spazio durante la spedizione.

"In Germania il tasso di riciclaggio dell'alluminio è più alto di quello del vetro, perché è infinitamente riciclabile", ha concluso.