Covid-19, casi in forte aumento e non risparmiano neanche le Olimpiadi

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, le infezioni da coronavirus sono in aumento in tutto il mondo. L'Oms invita i governi a intensificare le campagne di vaccinazione

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), le infezioni da Covid-19 sono in aumento in tutto il mondo, anche durante le Olimpiadi di Parigi, ed è improbabile che diminuiranno nel breve periodo.

Secondo la dottoressa Maria Van Kerkhove, direttrice ad interim della prevenzione e preparazione alle epidemie e alle pandemie dell'Oms, "il virus sta circolando in tutti i Paesi. I dati del nostro sistema di sorveglianza sentinella in 84 Paesi indicano che la percentuale di test positivi per la Sars-Cov-2 è aumentata nelle ultime settimane. Complessivamente, la percentuale di test positivi è superiore al 10%, ma questa cifra varia da regione a regione. In Europa, la percentuale di test positivi supera il 20%".

L'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite avverte inoltre che varianti più gravi del coronavirus potrebbero presto essere all'orizzonte. I Giochi Olimpici non sono stati risparmiati.

Negli ultimi mesi, indipendentemente dalla stagione, molti Paesi hanno registrato focolai di COVID-19, anche durante i Giochi Olimpici. Attualmente, almeno 40 atleti sono risultati positivi al test. Dr. Maria Van Kerkhove OMS

Nuove ondate di infezione sono state registrate in America, Europa e nel Pacifico occidentale. La sorveglianza suggerisce che la circolazione del Sars-Cov-2 è da due a venti volte superiore a quella attualmente riportata. Tassi di circolazione così elevati durante i mesi estivi sono atipici per i virus respiratori, che tendono a diffondersi principalmente con il freddo.

Per l'Oms è necessario intensificare la vaccinazione

Con la continua evoluzione e diffusione del virus, cresce il rischio che emerga un ceppo più grave, in grado di eludere i sistemi di rilevamento e di sopravvivere all'intervento medico. Sebbene i ricoveri ospedalieri per Covid-19, comprese le terapie intensive, siano ancora molto più bassi rispetto all'apice della pandemia, l'Oms esorta i governi a intensificare le campagne di vaccinazione, in modo che i gruppi più a rischio siano vaccinati una volta ogni 12 mesi.

L'agenzia Onu ammette che la disponibilità di vaccini è diminuita notevolmente nell'ultimo anno e mezzo, poiché il numero di produttori si è ridotto. "È molto difficile per loro tenere il passo", ha spiegato la dottoressa Van Kerkhove, "E di certo non hanno bisogno di mantenere il ritmo che avevano nel 2021 e nel 2022. Ma siamo chiari: c'è un mercato per i vaccini Covid-19".

I vaccini nasali sono ancora in fase di sviluppo, ma potrebbero potenzialmente ridurre la trasmissione e di conseguenza il rischio di nuove varianti, infezioni e malattie gravi.