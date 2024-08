Visti a cittadini russi, l'Ue chiede all'Ungheria chiarimenti

La Commissione europea ha chiesto all'Ungheria di spiegare la sua recente decisione di alleggerire l'obbligo di visto per i cittadini russi e bielorussi, che Bruxelles teme "possa portare a un'elusione de facto" delle sanzioni

La Commissione europea ha chiesto all'Ungheria di fornire spiegazioni circa la sua recente decisione di allentare le regole circa l'obbligo di visto per i cittadini russi e bielorussi, che Bruxelles teme "possa portare a un'elusione de facto" delle restrizioni imposte dai Paesi membri per garantire sicurezza in tutta l'area-Schengen.

"La Russia rappresenta una minaccia. Abbiamo bisogno di maggiore, non di minore vigilanza. Consentire a potenziali spie e sabotatori russi un facile accesso all'UE minerebbe la sicurezza di tutti noi", ha dichiarato Ylva Johansson, commissario europeo per gli Affari interni. "Se il loro programma di accesso facilitato rappresentasse un rischio - ha aggiunto - agiremo".

L'Ungheria vuole facilitare l'ingresso di lavoratori del settore nucleare

In una lettera indirizzata al ministero degli Interni ungherese, datata 1 agosto, Johansson mette in discussione le nuove modifiche al nuovo sistema, che semplifica le procedure di rilascio dei visti e i controlli di sicurezza per i "lavoratori ospiti" in settori specifici. Il permesso dura due anni e può essere rinnovato per altri tre, aprendo la strada alla residenza permanente.

All'inizio di luglio, in concomitanza con l'inizio della presidenza ungherese del Consiglio dell'UE e del controverso viaggio di Viktor Orbán a Mosca, il Paese ha esteso la possibilità ai cittadini di Russia e Bielorussia. In precedenza era stata aperta ai richiedenti provenienti da Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro e Serbia.

Budapest risponde che molti di questi lavoratori saranno impiegati nella costruzione di un impianto nucleare che utilizza tecnologie russa, per la quale Orbán ha insistito per essere risparmiato dalle sanzioni. L'aggiornamento è passato inizialmente inosservato fino a quando Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, ha inviato una lettera a fine luglio al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, chiedendo una discussione a livello di leader.

Le nuove regole, giudicate "discutibili", "creano gravi scappatoie per le attività di spionaggio" e potrebbero consentire a "un gran numero di russi di entrare in Ungheria con un controllo minimo, ponendo un serio rischio per la sicurezza nazionale", ha affermato Weber nella sua lettera, riportata per la prima volta dal FT. Il portavoce di Orbán ha definito le parole di Weber "assurde e ipocrite" e ha affermato che il sistema migratorio ungherese è il più "rigoroso" del blocco.

Le potenziali conseguenze della normativa ungherese

La Commissione, che ha il compito di garantire la conformità delle legislazioni nazionali alle norme dell'Ue, è intervenuta giovedì sera nella polemica, che intanto è montata: "Dobbiamo rimanere vigili mentre la Russia impiega ogni strumento non convenzionale per destabilizzare l'Unione europea e i suoi valori", afferma Johansson nella sua missiva.

Al centro delle preoccupazioni della Commissione c'è il funzionamento dell'Area Schengen, una vasta regione che comprende 450 milioni di cittadini in 29 Paesi europei e in cui i controlli alle frontiere sono stati aboliti per consentire il transito senza soluzione di continuità delle persone.

Sebbene ogni Stato membro abbia il diritto di definire e attuare i propri requisiti in materia di visti, tutti sono vincolati da un insieme comune di regole minime per garantire l'uniformità. Una volta che un cittadino di un Paese terzo è autorizzato a entrare in un Paese Schengen, può muoversi liberamente in tutta l'area, il che significa che le autorità devono fidarsi delle decisioni reciproche.

Qualsiasi programma per attrarre lavoratori stranieri "deve essere attentamente bilanciato per non mettere a rischio l'integrità del nostro spazio comune senza controlli alle frontiere interne e per considerare debitamente le potenziali implicazioni per la sicurezza", ha scritto Johansson. "È di fondamentale importanza tenere conto delle considerazioni sulla sicurezza e sulla migrazione di tutti gli altri Stati".

Budapest ha tempo fino al 19 agosto per rispondere

Nonostante l'ampia serie di sanzioni imposte dall'inizio della guerra in Ucraina, i cittadini russi e bielorussi possono ancora entrare nel territorio dell'Ue. Tuttavia, la chiusura dello spazio aereo ai voli operati dalla Russia e le rigide restrizioni sui viaggi via terra rendono difficile l'ingresso di questi cittadini nei Paesi membri.

Nell'estate del 2022, l'Ue ha sospesol'accordo di facilitazione del rilascio dei visti con la Russia e ha deciso di intensificare i controlli sulle future domande presentate dai turisti russi. La nuova normativa nazionale ungherese potrebbe mettere a repentaglio questo quadro collettivo, avverte Johansson, in quanto potrebbe indebolire l'obbligo di "valutare se le persone che attraversano la frontiera esterna rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali", nonché l'applicazione delle sanzioni.

Budapest ha tempo fino al 19 agosto per rispondere a una serie di domande allegate alla lettera del Commissario, che non sono state rese pubbliche. Dopodiché, Bruxelles "trarrà le conseguenze appropriate".