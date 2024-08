Germania, sgravi fiscali ai lavoratori stranieri: "Rischio estremismo"

Di Euronews

Il governo ha proposto agevolazioni per gli stranieri che vengono a lavorare in Germania, per ovviare al problema della carenza di manodopera in settori qualificati. Secondo la Cdu, questo potrebbe favorire la polarizzazione con i cittadini tedeschi

PUBBLICITÀ

Dai paramedici ai lavoratori dell'edilizia e della ristorazione, la Germania è alla ricerca di stranieri per far fronte a una grave carenza di manodopera.

"Se un maggior numero di lavoratori qualificati viene in Germania perché vuole lavorare qui o perché approfitta di questi benefici, allora ci guadagniamo tutti", ha affermato il ministro dell'Economia Robert Habeck.

Il governo ha proposto un piano sgravi fiscali dal 10 al 30% nei primi tre anni, con alcuni limiti, con l'obiettivo di attirare 400.000 lavoratori qualificati all'anno. Con una particolare attenzione nella ricerca di persone provenienti dall'India.

"Posso investire in attività come l'acquisto di un appartamento, di un auto, oltre a portare i miei genitori a viaggiare in tutto il mondo", afferma Rohan Shinde, lavoratore indiano nel settore della logistica.

D'accordo con i suoi amici della stessa origine, conferma che una diminuzione delle tasse sarebbe allettante: "Molto probabilmente cercherebbero di migrare qui. Sarebbero più motivati e con un morale più alto".

Opposizione interna

La proposta del governo ha suscitato critiche da più parti. Un grande sindacato e il principale partito di opposizione, l'Unione cristiano-democratica di centrodestra (Cdu), si sono opposti a questo sistema di agevolazione.

La Cdu, in particolare, sostiene che le tasse dovrebbero essere ridotte per tutti i lavoratori. "La società è sotto pressione a causa della forte migrazione che abbiamo in Germania", affermaJulia Klöckner, deputata e membro della commissione parlamentare per gli affari economici.

"Sarebbe un errore mandare il segnale ai lavoratori domestici, che pagano molte tasse, che chi viene da fuori deve pagare il 30% in meno per lo stesso lavoro".

La proposta, sostiene Klöckner, potrebbe portare a una polarizzazione della società, dividendo i lavoratori nazionali da quelli stranieri, alimentando così l'estremismo di destra già in crescita alle ultime elezioni europee.

Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), che ha fatto della lotta all'immigrazione e del nazionalismo tedesco i messaggi centrali della campagna elettorale, ha definito l'idea "uno schiaffo in faccia ai lavoratori tedeschi che lavorano duramente".

Un sistema in vigore in altri Paesi

Secondo l'Istituto economico tedesco la carenza di competenze nei settori chiave costerebbe all'economia tedesca 29 miliardi di euro, una perdita che sarebbe decuplicata dal 2010.

Habeck sostiene che il piano ha funzionato in altri Paesi, come l'Austria e i Paesi Bassi, e potrebbe quindi essere utilizzato con successo dalla Germania per risolvere il problema della carenza di competenze, affermando che "vale la pena provare" a incentivare gli stranieri qualificati a venire in Germania.

Diversi altri Paesi europei, difatti, offrono agli stranieri incentivi fiscali con un'attenzione comune ai lavori più richiesti.

A luglio il Portogallo ha dichiarato che avrebbe reintrodotto un programma che riduceva le tasse per gli stranieri che lavoravano in alcune settori ricercati, come i professori.

La Svezia concede agevolazioni fiscali alle persone con redditi elevati o che sono considerate esperte nei loro campi, così come la Danimarca: lavoratori con salari alti, insieme ai ricercatori, hanno un'aliquota fiscale di circa il 33%, mentre i cittadini possono pagare più del 50%.