Di Ken Murray

Il governo britannico aveva promesso lo stanziamento dei 180 milioni di sterline che mancano per rinnovare il sito di Casement park, ma continuano a non arrivare. E ora Belfast rischia di essere esclusa dalla lista di città ospitanti

Il Casement Park di Belfast è destinato a ospitare cinque partite dei campionati europei di calcio nel 2028, che saranno giocati in Inghilterra ma anche in Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda. Lo stadio dovrebbe essere completamente ristrutturato per arrivare ad accogliere 34mila tifosi.

Tuttavia, a causa del prolungato ritardo del governo britannico nello stanziare, come promesso, i fondi mancanti per lo sviluppo del sito, Belfast potrebbe essere eliminata dalla lista delle città ospitanti.

I rappresentanti politici locali chiedono che il governo britannico affronti con urgenza la situazione, ma sull'altra costa del Mare d'Irlanda tutto tace.

Il costo iniziale dello sviluppo dello stadio era di 76 milioni di sterline, poi la cifra è salita a 300 milioni. Il governo dell'Irlanda del Nord, il governo irlandese e la Gaelic athletic association (Gaa), proprietaria del campo, hanno stanziato in totale 120 milioni di sterline. Il governo britannico aveva dichiarato di voler donare i fondi mancanti, 180 milioni di sterline, ma finora non li ha stanziati.

In una dichiarazione rilasciata a Euronews, l'ufficio incaricato del progetto dal governo nordirlandese ha affermato che lo stadio sarà costruito, ma non ha specificato quando, il che significa che nessuno sa quando inizieranno i lavori di costruzione.

E mentre tutti aspettano che il governo britannico si decida a stanziare i fondi necessari per dare il via al progetto, il tempo scorre. Se Londra non riuscirà a trovare i soldi nei prossimi mesi, Belfast sarà rimossa dalla lista delle città destinate a ospitare i campionati europei di calcio nel 2028.

Se ciò dovesse accadere, sarebbe un'occasione persa per mostrare ciò che Belfast ha da offrire e sarebbe anche un grande imbarazzo per tutte le parti coinvolte.