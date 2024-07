Di Euronews

Météo-France prevede una massa d'aria molto calda proveniente dalla Spagna spostarsi verso il sud della Francia a partire da domenica per proseguire verso nord fino a mercoledì prossimo

Allerta arancione per 39 dipartimenti su 96 in Francia dove è attesa la prima ondata di calore dell'estate. Lunedì 29 luglio le temperature saliranno in tutto il meridione con punte di 40 gradi per poi raggiungere ache il nord del Paese, la colonnina di mercurio rimarrà oltre la media per alcuni giorni fino a mercoledì.

A partire da domenica pomeriggio cinque dipartimenti in Occitania e altrettanti in Nouvelle-Aquitaine sono già sotto osservazione per le alte temperature.

Météo France raccomanda di bere molta acqua, rimanere in casa nelle ore più calde e prestare particolare attenzione agli anziani, tra le categorie più fragili e a rischio con le alte temperature.

Caldo estremo: giugno 2024 mese più caldo di sempre

Non migliora la situazione altrove: i Paesi dell'Europa meridionale e orientale hanno fatto i conti con ondate di calore già dal mese di giugno, il più caldo di sempre. Secondo il servizio climatico europeo Copernicus, lo scorso mese è stato il 13esimo mese consecutivo di temperature record e il 12esimo in cui il mondo è stato più caldo di 1,5 gradi Celsius rispetto all'epoca preindustriale.