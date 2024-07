Maggioranza record della Plenaria per Roberta Metsola eletta presidente dell'Europarlamento con 562 sì su 699 votanti. La maggioranza assoluta era fissata a 312 voti, 76 le schede bianche o nulle

Roberta Metsola è stata rieletta presidente del Parlamento europeo per i prossimi due anni e mezzo, segnando l'inizio della decima legislatura a Strasburgo.

Nella votazione di martedì mattina la 45enne cristiano-democratica maltese ha ottenuto 562 voti a favore sulle 623 schede scrutinate dai neoeletti legislatori. La sfidante presentata dalla sinistra Irene Montero ha ottenuto 61 voti. Nel 2022 Metsola è subentrata a David Sassoli, eletta a grande maggioranza raccogliendo 458 voti, seguita dalla svedese dei Verdi Alice Kuhnke 101 e la spagnola della Sinistra Sira Rego 57.

Metsola ringrazia per la rielezione

"Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori - ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola dopo la sua rielezione alla guida del Parlamento europeo -. Sono convinta che la nostra sia un'Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi".

Nel lungo discorso durante la sessione plenaria la neoeletta ha toccato i temi più caldi del momento, dal clima ai salari, la crisi abitativa e le guerre nel mondo. E poi quello della polarizzazione nella nostra società che "ha portato a una politica di scontro e anche a violenza politica".

"La risposta semplice è quella di dividerci tra 'noi e loro' ma dobbiamo andare oltre questo pensiero che fomenta odio invece di costruire speranza", ha dichiarato Metsola dopo essere stata stata confermata alla guida del Parlamento europeo.