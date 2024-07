Di Euronews

La Romania vanta la più grande popolazione di orsi d'Europa al di fuori della Russia, ma la recente morte di un escursionista adolescente a causa dell'attacco di un orso ha spinto i politici a rivedere le leggi relative all'uccisione dell'animale

La recente e drammatica morte di un escursionista di 19 anni per mano di un orso bruno in Romania - uno dei Paesi più ricchi di foreste dell'Unione Europea - ha spinto i politici ad agire.

Il primo ministro romeno Marcel Ciolacu ha convocato una sessione parlamentare straordinaria a Bucarest in una data non precisata per stabilire misure di intervento quando gli animali sono pericolosi o si trovano nella "zona di pericolo". Ciò potrebbe includere l'abbattimento dell'orso bruno quando diventa aggressivo.

Troppi orsi in Romania e scarsità di cibo

"C'è un sovraffollamento in certe aree. Non hanno abbastanza cibo ed è per questo che scendono", ha detto ai giornalisti Ciolacu durante una conferenza stampa nella capitale del Paese mercoledì.

"Ho parlato anche con il presidente della Camera, perché una mossa del genere può essere fatta solo attraverso il parlamento. Dopo le discussioni, chiederemo una riunione straordinaria del Parlamento per approvarla", ha detto Ciolacu.

La morte di una ragazza adolescente su un popolare sentiero escursionistico nei Carpazi questa settimana è l'ultima di una serie di attacchi, con almeno 14 morti causate da orsi bruni nel Paese dell'Europa sud orientale dal 2016.

Secondo i dati del governo, la Romania ospita la più grande popolazione europea di orsi bruni (ottomila). Sebbene il loro numero sia aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, ciò significa che le incursioni degli animali nella vita domestica romena sono sempre più frequenti.

Iohannis: "Non possiamo proteggere gli animali a spese delle persone"

Il presidente romeno Klaus Iohannis, durante una conferenza stampa al vertice Nato di Washington, ha dichiarato di essere "scioccato" dal recente sbranamento e che il Paese deve trovare un equilibrio tra le esigenze della fauna selvatica e quelle della società.

"Sono molto dispiaciuto per la persona che ne è stata vittima, per la sua famiglia, ma sono anche molto dispiaciuto per la Romania, perché abbiamo incredibili risorse naturali e non sappiamo come gestirle correttamente", ha dichiarato.

Iohannis ha aggiunto che è necessaria una soluzione legislativa che "rispetti le regole europee" ma anche "la vita delle persone". "Non possiamo proteggere gli animali a spese delle persone", ha detto.

I gruppi per i diritti degli animali si sono ripetutamente schierati contro l'abbattimento degli orsi bruni, affermando che una prevenzione adeguata si basa su una migliore educazione e sulla protezione dell'habitat.

Almeno trenta orsi bruni saranno trasferiti da un'importante strada di montagna, Transfăgărășan, a un santuario per animali, in seguito a un servizio esclusivo di Euronews Romania che ne descriveva la presenza sulla strada.