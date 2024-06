Elezioni amministrative: ballottaggi in 101 comuni italiani

Di Euronews

Urne aperte per la seconda tornata elettorale dopo l'election day dell'8 e 9 giugno. Sfida aperta tra centrosinistra e centrodestra in sei capoluoghi. Preoccupa l'astensionismo

PUBBLICITÀ

Seggi riaperti per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 101 comuni. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Le sfide principali saranno quelli di Firenze, Bari e Perugia, ma occhi puntati anche su Lecce, Campobasso e Potenza

A Firenze, la sfida è tra la candidata di centrosinistra Sara Funaro (43 per cento al primo turno) e il candidato del centrodestra Eike Schmidt (32,86 per cento). A Bari, il candidato del Pd Vito Leccese (48 per cento) sfida Fabio Romito (29 per cento). A Perugia, ballottaggio tra Vittoria Ferdinandi (49&), appoggiata dal campo largo, e Margherita Scoccia (48.3 per cento), sostenuta dal centrodestra.

Nella sfida di Lecce, il candidato della centrodestra Adriana Poli Bortoni dovrà vedersela contro il sindaco uscente Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra. A Campobasso il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis (50 per cento) sfida Marialuisa Forte (20 per cento). A Potenza la corsa a sindaco è tra Francesco Fanelli del centrodestra (40,6 per cento) e Vincenzo Telesca del centrosinistra (32,4 per cento).

Sfida tra centrosinistra e centrodestra: preoccupa l'astensionismo

Dopo i dieci capoluoghi vinti alla prima tornata, il centrosinistra punta a consolidare la vittoria. Mentre il centrodestra, cerca il ribaltone dopo le cinque vittorie nel weekend elettorale dell'8 e 9 giugno.

Alta l'attenzione per l'astenzionismo. Nell'election day, il voto per le amministrative è stato del 62 per cento, molto più alto rispetto al voto complessivo che comprende anche i voti per le europee pari al 49,6 per cento degli aventi diritto.