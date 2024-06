Grecia, rimpasto di governo dopo le elezioni europee

Di Euronews Agenzie: AP

Il primo ministro conservatore della Grecia, Mitsotakis, ha deciso di operare un rimpasto nel proprio governo, all'indomani delle elezioni europee

Il primo ministro grecoKyriakos Mitsotakis ha operato nella giornata di venerdì 14 giugno un rimpasto del suo governo, con l'obiettivo di agire maggiormente sulla questione del carovita e sulle politiche per il lavoro. Ciò all'indomani della vittoria del suo partito di centro-destra alle elezioni europee.

Nonostante il recente calo dell'inflazione, i sondaggi mostrano infatti che la principale preoccupazione per la maggior parte dei greci rimane il costo della vita, dopo che prima la pandemia, poi la guerra della Russia contro l'Ucraina hanno contribuito all'aumento dei prezzi nel Paese dell'Europa meridionale. In particolare, Takis Theodorikakos, 59 anni, che in precedenza ha ricoperto le cariche di ministro degli Interni e dell'Ordine pubblico, andrà allo Sviluppo economico, che è in gran parte responsabile proprio della supervisione dei prezzi al consumo.

Il partito Nuova Democrazia di Mitsotakis è arrivato senza grandi problemi al primo posto alle elezioni europee del 9 giugno, ottenendo il 28,3% dei voti: quasi il doppio del 14,9% del partito di sinistra Syriza. Tuttavia, sebbene sia aumentata la forbice tra i due partiti rispetto alle europee del 2019, il risultato è stato giudicato poco brillante da parte del partito di governo, che ha perso quasi cinque punti percentuali rispetto ai risultati del 2019. L'affluenza alle urne è stata bassa, con quasi 6 elettori su 10 che si sono astenuti, e con un generale guadagno da parte dei partiti di destra.

Mitsotakis ha anche sostituito i ministri del Lavoro, degli Interni e dell'Agricoltura e ha nominato l'ex ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos al posto di quello dell'Immigrazione Dimitris Kairidis. La Grecia rappresenta un punto di ingresso per migliaia di migranti in cerca di una vita migliore nell'Unione Europea. La maggior parte arriva su piccole imbarcazioni dalla Turchia, ma gli sbarchi sono diminuiti negli ultimi anni. I portafogli chiave delle Finanze, degli Affari esteri e della Difesa sono rimasti invece invariati.

Mitsotakis è al potere dal 2019, dopo oltre quattro anni di governo di Syriza durante la crisi finanziaria che ha colpito il Paese, ed è stato rieletto con una vittoria schiacciante nell'estate del 2023. I nuovi ministri giureranno formalmente venerdì e la prima riunione di gabinetto si terrà sabato.