In Spagna, il Partito Popolare ha vinto le elezioni europee, ma non ha provocato la caduta del governo di Pedro Sánchez come speravano i conservatori

PUBBLICITÀ

Le elezioni europee hanno provocato scossoni in alcune nazioni europee. Dalle dimissioni del primo ministro belga alle elezioni anticipate in Francia, il voto per il rinnovo dei membri del Parlamento di Strasburgo ha avuto conseguenze significative. Anche la Spagna ne ha risentito, con la vittoria del Partito Popolare (PP). Tuttavia, contrariamente a quanto speravano i conservatori, l'affermazione elettorale non ha fatto cadere il governo di Pedro Sánchez.

Borja Semper, portavoce del PP, ha accolto con soddisfazione i risultati: "Stiamo parlando di una vittoria innegabile, una vittoria chiara e schiacciante", ha dichiarato. Nonostante tale successo, il Partito Socialista (Psoe) di Sánchez è riuscito a mantenere una solida base, risultando dei pochi partiti di governo in Europa a resistere alle elezioni.

Esther Peña, portavoce del Partito Socialista, ha riassunto la linea del suo movimento in una frase che. "È vero che siamo convinti del fatto che resistere sia anche un modo per vincere".

Quale futuro per Sánchez

Pedro Sánchez ha ancora tre anni di mandato e al momento non ha intenzione di chiedere elezioni anticipate. L'analista politico Jaime Coulbois ha sottolineato che per ora non sono previste elezioni in Spagna fino al 2027: "Da un punto di vista istituzionale - ha spiegato - non è cambiato nulla. Il Parlamento rimane dov'è e Pedro Sánchez ha ancora una maggioranza che lo sostiene".

Tuttavia, il vero banco di prova per Sánchez è ancora da affrontare. La sua strategia elettorale ha messo a dura prova i rapporti con gli alleati chiave, tra i quali il movimento di sinistra Sumar e i partiti catalani. I partner della coalizione di Sanchez hanno perso consensi in queste elezioni europee rispetto allo scorso anno, e gli analisti indicano un possibile travaso di voti da Sumar al Psoe.

Queste tensioni sono destinate a sfociare nell'avvio dei negoziati per l'investitura del presidente della Generalitat della Catalogna, dove il partito socialista ha vinto le elezioni regionali ma non ha raggiunto la maggioranza. La Catalogna rimane una delle poche regioni spagnole in cui il partito socialista ha superato il PP ed è arrivato primo in due province a scapito dei partiti pro-indipendenza come Junts e ERC.

Yolanda Díaz, vicepresidente del governo di coalizione spagnolo e leader del Sumar, ha deciso di dimettersi da coordinatrice del movimento: "I cittadini si sono espressi e io ho deciso di assumermi le mie responsabilità". L'esponente politica spagnola ha annunciato che continuerà a essere vicepresidente e ministro del Lavoro, ma ha già annunciato che il suo gruppo sarà più attivo all'interno della coalizione di governo e spingerà per politiche più distintive.

Un timore unificante

La competizione tra gli alleati di Sánchez e i socialisti in Parlamento ha già bloccato diverse iniziative e impedito a Sanchez di approvare il bilancio. Nonostante tali sfide interne, un fattore unisce il variegato blocco parlamentare che sostiene Sánchez è il timore di una potenziale coalizione tra il PP e il partito di estrema destra VOX. Un collante che potrebbe tenere insieme un'alleanza altrimenti frammentata, garantendo che il governo di Sánchez possa continuare a lavorare nei prossimi anni.