I socialisti europei non sosterranno il Ppe se questo consentirà alle forze di estrema destra di definire le priorità del prossimo mandato. L'intervista del segretario generale a Euronews

In una intervista a Euronews a margine delle elezioni europee il segretario generale del Partito dei Socialisti Europei (Pse) Giacomo Filibeck ha dichiarato che la famiglia politica "non si siederà al tavolo" con il Partito Popolare Europeo (Ppe) in caso dovesse permettere alle forze di estrema destra di definire le priorità del prossimo mandato.

Dopo il risultato del Ppe alle europee Filibeck ha detto che non potrà contare sul sostegno del centro-sinistra se continuerà ad aprirsi alle forze di destra radicale. Per ottenere un secondo mandato Ursula von der Leyen deve essere nominata dai 27 leader del blocco e assicurarsi l'appoggio di una maggioranza assoluta di 361 eurodeputati neoeletti - il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) potrebbe offrire fino a 135 voti.

Filibeck ha suggerito che il suo partito cercherà di ottenere garanzie dal Ppe sul prossimo mandato, ovvero quelle di non formare maggioranze ad hoc con le forze di destra prima di votare per la rielezione di von der Leyen come presidente della Commissione Ue.

