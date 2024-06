"La conferenza di pace in Svizzera può essere il D-Day ucraino", ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da Parigi, dove incontrerà il presidente Usa Joe Biden per un bilaterale. Nel pomeriggio la chiusura delle cerimonie commemorative per lo sbarco in Normandia

Nell'ultima giornata di commemorazione per il D-Day, lo sbarco delle forze alleate contro il nazifascismo in Normandia del 6 giugno 1944, il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto rendere omaggio alla memoria del generale ed ex presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle.

"Qui, su questa piazza di Bayeux, era il pomeriggio del 14 giugno e la voce del generale de Gaulle salutò la folla e, al di là di essa, la Francia e il mondo". Il generale incarna il rinascimento della Francia dopo la guerra, ha sottolineato Macron.

Zelensky a Parigi per incontrare Biden: "Vertice di pace svizzero può essere D-Day ucraino"

Dopo aver preso parte alle celebrazioni di giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già arrivato a Parigi per un bilaterale con il presidente statunitense Joe Biden, che ha annunciato nuovi aiuti a Kiev per 225 milioni di dollari. Dopo l'incontro Biden è atteso nuovamente in Normandia alle 16 per le cerimonie in programma alla Pointe du Hoc, dove terrà un discorso sulla democrazia.

Rivolgendosi all'Assemblea nazionale dei deputati francesi il presidente ucraino, in un nuovo paragone tra la guerra in Ucraina contro la Russia e la Seconda guerra mondiale, ha detto che "Il vertice di pace in Svizzera può essere il D-Day ucraino" e "può diventare il formato che avvicinerebbe una giusta fine a questa guerra". Ha poi ringraziato Macron, chiamandolo Emmanuel, "per non aver abbandonato l'Ucraina in un momento decisivo".