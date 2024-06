Sulle spiagge del nordovest della Francia si celebrano gli 80 anni dallo sbarco degli Alleati. Quasi cinquemila persone presenti in Normandia, tra cui vari capi di Stato da Macron a Biden a Re Carlo III

Si celebrano giovedì gli 80 anni dallo sbarco degli Alleati in Europa, un anniversario speciale per cui la Normandia e i veterani di varie nazioni si preparano da mesi.

Il D-Day, come è passato alla storia quel 6 giugno 1944, viene ricordato alla presenza di quasi cinquemila persone tra cui vari capi di Stato, a partire dal presidente francese Emmanuel Macron e da quello degli Stati Uniti, Joe Biden (che è in visita in Francia fino al 9 giugno).

Presenti anche Re Carlo III, il principe William, il premier britannico Rishi Sunak, il cancellier tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymir Zelensky, tra gli altri.

Normandia, diverse cerimonie per lo sbarco: la principale a Omaha Beach

Le cerimonie sono cominciate alle 10:30 del mattino e culmineranno nel primo pomeriggio in quella principale a Omaha Beach, seguite poi da colloqui tra i vari leader mondiali.

Lo sbarco su cinque spiagge del nordovest della Francia (nomi in codice: Gold, Juno, Omaha, Sword e Utah) riversò quasi 160mila soldati in Normandia e avviò la sconfitta dei nazisti e la fine della Seconda guerra mondiale.

Il ricordo dell'evento e degli oltre diecimila militari morti, feriti o dispersi sulle spiagge francesi, riecheggia in un momento in cui l'Europa è sotto pressione per una guerra ai suoi confini e per le nuove minacce della Russia di Vladimir Putin.

"L'insegnamento di ciò che si è giocato qui, sulle spiagge dello sbarco, è che l'unione fa la forza", ha detto riferendosi al sostegno all'Ucraina il premier francese Gabriel Attal parlando da Utah Beach, una delle cinque spiagge del D-Day.

''Lo facciamo perché si battono per i valori che noi difendiamo, la libertà, la democrazia, valori per cui persone che non erano francesi, giovani, sono venute a combattere per noi qui'' ha concluso Attal.

D-Day, commemorazioni in Francia e in Gran Bretagna

Rishi Sunak ha ringraziato gli "eroi del D-Day" su X, dove si è unita anche la famiglia reale britannica, sottolineando il contributo dato a quel giorno storico dal Regno Unito.

83.115 truppe britanniche e canadesi parteciparono allo sbarco, oltre a 73mila statunitensi, secondo il Comando Europeo degli Stati Uniti, e a soldati di Francia, Belgio, Norvegia, Polonia, Lussemburgo, Grecia, l'allora Cecoslovacchia, Nuova Zelanda e Australia.

Nel Regno Unito si ricorda anche l'iniziativa che accompagnò l'operazione Overlord, con cui gli Alleati pianificarono l'invasione dell'Europa e la sconfitta di Hitler. Si tratta delle manovre che vennero eseguite con finti aerei e carri armati nell'Inghilterra orientale per far credere ai tedeschi che lo sbarco sarebbe avvenuto altrove, a Pas-de-Calais.