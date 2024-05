Sui social media tedeschi si stanno diffondendo voci false sul modo in cui si può invalidare per errore il proprio voto alle elezioni europee

Alcune immagini pubblicate su TikTok istruiscono gli elettori tedeschi su come segnare la propria scheda elettorale quando si vota per le elezioni europee.

I post avvertono che una croce che si inserisce perfettamente all'interno del cerchio è corretta e verrà conteggiata, mentre una croce che si estende oltre i bordi è sbagliata e verrà squalificata. La tesi è che si tratti di un complotto contro il partito tedesco di estrema destra Afd.

Secondo i post, gli ufficiali elettorali hanno ricevuto istruzioni per assicurarsi che i voti a favore dell'Afd rientrino nel cerchio e non superino i margini, altrimenti saranno considerati nulli. Tuttavia, le affermazioni sono prive di fondamento.

Come viene davvero rifiutato un voto in Germania

Il testo della legge tedesca sulle elezioni degli eurodeputati, che riguarda le modalità di voto dei cittadini alle elezioni europee, dice che gli elettori possono segnare le loro schede mettendo una croce nel cerchio o "in un altro modo".

Tra i modi in cui il voto viene rifiutato c'è il non indicare chiaramente per chi si vota, di usare simboli ambigui come le faccine o di scrivere sulla scheda elettorale parole in più, compresi i candidati per iscritto. Non si dice che una croce che esce dal cerchio invalidi il voto. Anzi, è proprio il contrario: il Federal Returning Officer afferma che segnare al di fuori del cerchio non annulla necessariamente il voto, a patto che sia chiaro per chi si sta votando.

Alcuni post su X affermano che i voti per corrispondenza sono a rischio di manipolazione. Alcuni sostengono che le schede elettorali bucate o con gli angoli tagliati non siano valide, ma anche questo è sbagliato.

Le schede elettorali bucate o con gli angoli tagliati non invalidano il voto

Nella sezione relativa al voto per corrispondenza, il Codice elettorale federale tedesco afferma esplicitamente che le schede postali sono bucate o con gli angoli tagliati per agevolare le persone ipovedenti. Questi ultimi utilizzano delle sovrimpressioni in braille per esprimere il loro voto e i fori permettono loro di allineare correttamente la sovrimpressione con la scheda.

Vale la pena di notare che qualsiasi alterazione dei documenti ufficiali utilizzati per il voto, come passaporti o carte d'identità, può renderli non validi. Ciò include il taglio degli angoli. Per questo motivo potreste ricevere indietro il vostro vecchio passaporto con un angolo mancante dopo averlo usato per richiederne uno nuovo.

Assicuratevi di essere aggiornati sulle modalità di voto nel vostro Paese, dato che le elezioni dell'Unione Europea e del Regno Unito si avvicinano sempre di più, insieme ad altre elezioni in tutta Europa.