Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha ancora confermato se parteciperà alla conferenza per la pace in Svizzera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un duro monito in vista del prossimo vertice per la pace in Svizzera, affermando che l'assenza del suo omologo statunitense Joe Biden rappresenterebbe una "standing ovation" per la Russia di Vladimir Putin.

Sebbene gli Stati Uniti intendano partecipare all'incontro, in programma tra il 16 e il 17 giugno, non hanno ancora confermato se sarà Biden, un convinto sostenitore di Kiev e dell'alleanza transatlantica, a rappresentare il Paese.

Biden atteso al vertice del G7

Biden parteciperà probabilmente al vertice del G7 del 13-15 giugno, ma potrebbe saltare l'occasione svizzera, per partecipare invece a una raccolta fondi per la campagna elettorale a Los Angeles insieme a George Clooney e Julia Roberts, secondo quanto riportato da Bloomberg.

"Vorrei che il presidente Biden fosse presente personalmente e sono consapevole che l'America sostiene questo vertice, ma non sappiamo a quale livello. E penso che non sia una decisione forte, con tutto il rispetto per ogni persona negli Stati Uniti d'America perché ci aiutano molto", ha detto martedì Zelenksy durante una visita a Bruxelles.

"Credo che questo vertice abbia bisogno del presidente Biden e che gli altri leader abbiano bisogno del presidente Biden perché apprezzano la reazione degli Stati Uniti, quindi la sua assenza sarebbe solo un applauso a Putin, una standing ovation", ha proseguito.

L'iniziativa svizzera intende basarsi sulla formula di pace in dieci punti di Zelensky e sviluppare una tabella di marcia per un futuro processo di pace. I principali temi in agenda saranno la sicurezza nucleare, la libertà di navigazione, la sicurezza alimentare e il sostegno umanitario.

Cina e Brasile rimarcano: "Necessario includere la Russia nella conferenza di pace"

Secondo il Ministero degli Affari Esteri svizzero, finora 70 Stati e organizzazioni hanno confermato la loro partecipazione su 160 delegazioni invitate. La metà dei partecipanti confermati sono europei, tra cui la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La Russia non è stata invitata e ha convocato una riunione degli affari esteri dei Brics nei giorni precedenti il vertice svizzero.

Nel frattempo, Cina e Brasile, due Paesi che l'Occidente ha accusato di non aver denunciato l'invasione russa, hanno pubblicato la scorsa settimana una dichiarazione congiunta che insiste sulla necessità di includere sia l'Ucraina che la Russia in qualsiasi conferenza di pace. Seguendo la politica di Pechino, la dichiarazione non ha menzionato i territori occupati nell'Ucraina orientale.

"Tutte le parti dovrebbero creare le condizioni per la ripresa del dialogo diretto e spingere per la de-escalation della situazione fino alla realizzazione di un cessate il fuoco globale", hanno scritto i due Paesi.

"La Cina e il Brasile sostengono una conferenza di pace internazionale che si tenga in un momento appropriato, riconosciuto sia dalla Russia che dall'Ucraina, con una partecipazione paritaria di tutte le parti e una discussione equa di tutti i piani di pace".

O sei per la pace o per la guerra

La potenziale assenza di Biden, gli eventi paralleli della Russia e la dichiarazione cino-brasiliana hanno gettato un'ombra sul vertice di pace, sollevando dubbi sul fatto che il suo risultato sarà una rappresentazione credibile della comunità internazionale nel suo complesso.

Parlando martedì, Zelensky ha lanciato un nuovo appello e ha chiesto a tutti i Paesi di partecipare, anche se non sono d'accordo o hanno altre idee su come dovrebbe finire la guerra. Ha detto di essere ancora in attesa di una risposta formale da parte di Cina e Brasile, ma ha sottolineato che "ogni voce è importante", dai grandi ai piccoli Stati.

"Ci appelliamo ai leader mondiali: se desiderate la pace, incontriamoci al vertice di pace. È assolutamente giusto che prepariamo questa piattaforma insieme ad altri partner", ha detto, parlando in ucraino. "Non c'è bisogno di cercare alternative. Venite al vertice, abbiamo un microfono aperto". "Se volete la guerra, andate a quel raduno di folle che Putin sta organizzando. Siate certi che Putin ha paura di questo vertice di pace", ha aggiunto.

Zelensky ha poi esortato i Paesi che sono rimasti ai margini a parlare e a scegliere da che parte stare: "Se i loro leader tacciono, è ancora peggio", ha detto ai giornalisti, "perché o siete per la pace o per la guerra". "Se si tace, si è soddisfatti di ciò che sta accadendo", ha aggiunto.

In risposta alle dichiarazioni di Zelenskyy, la Commissione europea ha sottolineato l'importanza dell'imminente vertice di pace e ha dichiarato che sta lavorando "molto intensamente" per garantire la "più ampia rappresentanza possibile".