L'accordo bilaterale di sicurezza firmato dal presidente ucraino e dal primo ministro spagnolo include l'invio di altri missili Patriot e carri armati Leopard e prevede contratti multimilionari per l'industria della difesa spagnola

La Spagna ha annunciato un sostegno militare senza precedenti all'Ucraina durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Madrid. L'accordo bilaterale di sicurezza firmato dal leader ucraino e dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez prevede che Madrid fornisca armi a Kiev per 1,1 miliardi di euro nel 2024.

L'accordo include la fornitura di nuovi missili Patriot per la difesa aerea e carri armati Leopard e prevede contratti multimilionari per l'industria della difesa spagnola.

Dopo il colloqui con Sánchez, Zelensky è stato ricevuto da Re Felipe VI a Palazzo reale, dove ha partecipato a un pranzo offerto in suo onore e ha visitato il Congresso dei deputati. Il re spagnolo ha garantito che continuerà a sostenere l'Ucraina in futuro, finché non cesseranno gli attacchi russi, che ha condannato con la massima fermezza.

Il leader ucraino avrebbe dovuto visitare la Spagna all'inizio del mese, ma è stato costretto a rimandare le sue visite all'estero a causa dell'inizio dell'offensiva russa nella regione di Kharkiv. Dopo la Spagna si recherà in Portogallo.