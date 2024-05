Elezioni europee: Sánchez presenta la campagna del Psoe a Valencia

Di Euronews

Il Partito socialista spagnolo al governo (Psoe) di Pedro Sánchez ha presentato la campagna elettorale per le elezioni europee a Valencia

In vista delle elezioni europee in programma nei Paesi del blocco dal 6 al 9 giugno, il Partito socialista spagnolo (Psoe) al governo ha presentato la campagna il 23 maggio a La Rambleta, a Valencia. La Spagna andrà al voto europeo domenica 9 giugno.

Elezioni europee: la campagna elettorale in Spagna

In Spagna la campagna elettorale è entrata nel vivo più tardi che in altri Paesi, con il Partito Popolare che spera in un aumento dei consensi e il partito di estrema destra Vox che auspica un’affermazione alle urne.

Il Partito di Pedro Sánchez punta a coinvolgere i giovani abbracciando tutte le bandiere, da quella arcobaleno a quella nazionale fino alla europea.

Nel video l'approfondimento del corrispondente di Euronews.