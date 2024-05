Di euronews

Il dibattito tra i principali candidati alla guida della Commissione europea sarà trasmesso in diretta dal Parlamento di Bruxelles. von der Leyen, Schmit, Reintke, Gozi e Baier si confronteranno su economia, lavoro, migrazione, difesa e altri temi. Segui la diretta su Euronews

PUBBLICITÀ

Euronews trasmetterà in diretta e in lingua italiana, dalle 15.00 alle 16.45, il dibattito tra i principali candidati alla presidenza della Commissione Ue, in vista delle elezioni europee che si terranno tra il prossimo 6 e 9 giugno. In Italia si vota l’8 e il 9.

Sarà l’emiciclo del Parlamento a Bruxelles a ospitare l’incontro. L'Unione europea di radiodiffusione (Uer), che organizza l’evento, ha confermato la partecipazione di Walter Baier (Austria), Sinistra europea; Sandro Gozi (Italia), Renew Europe Now; Ursula von der Leyen (Germania), Partito popolare europeo (Ppe); Terry Reintke (Germania), Verdi europei; e Nicolas Schmit (Lussemburgo), Partito socialista europeo (Pse).

I cinque candidati si confronteranno sui seguenti temi: economia e lavoro, difesa e sicurezza, clima e ambiente, democrazia e leadership, migrazione e frontiere, innovazione e tecnologia. La posizione dei candidati da sinistra a destra è la seguente: Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi, Walter Baier.