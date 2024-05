Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

L'Unione europea di radiodiffusione a Euronews: la politica sulle bandiere è stata concordata con SVT, l'emittente svedese organizzatrice

PUBBLICITÀ

La Commissione europea chiederà agli organizzatori dell'Eurovision Song Contest 2024 "spiegazioni e chiarimenti" sulla decisione di vietare la bandiera Ue durante l'evento musicale di Malmö appena concluso. Lo ha annunciato il vice presidente dell'esecutivo europeo Margaritis Schinas parlando lunedì 13 maggio con un gruppo di giornalisti. "Dobbiamo sapere cosa è successo, perchè quello che è successo non ha precedenti", ha spiegato Schinas, il quale ha aggiunto di voler sapere cosa sia successo.

Prima delle parole di Schinas il portavoce della Commissione europea aveva commentato quanto accaduto nel weekend sottolineando che la bandiera "mostra l'appartenenza all'Unione Europea e al Consiglio d'Europa".

La risposta di Ebu a Euronews

In una dichiarazione rilasciata a Euronews, l'Unione europea di radiodiffusione (Ebu), ha affermato che la politica sulle bandiere è stata concordata con SVT, l'emittente pubblica svedese che ha organizzato il concorso, ma ha sottolineato che non contiene una disposizione esplicita che vieti le bandiere dell'Ue.

"Come negli anni precedenti e nel 2023, la politica di SVT è stata quella di consentire le bandiere dei Paesi partecipanti e le bandiere arcobaleno. La politica scritta non ha mai vietato esplicitamente la bandiera dell'Ue", ha dichiarato un portavoce dell'Ebu. "A causa dell'acuirsi delle tensioni geopolitiche, la politica sulle bandiere è stata applicata più rigorosamente dalla sicurezza durante l'evento di quest'anno".

Eric Mamer, portavoce capo della Commissione europea, ha replicato dicendo che non è compito dell'Ebu fare dichiarazioni sulla situazione geopolitica e sull'impatto che essa "può avere o meno" sui partecipanti.

"Direi di più: è proprio quando la situazione geopolitica è complicata che dobbiamo difendere i nostri valori - i valori della libertà, della diversità culturale e della comprensione tra i popoli - ha aggiunto Mamer -. Non credo che questo sia il momento giusto per impedire alle persone di esprimere i loro valori sventolando la bandiera europea, per esempio".

Euronews ha contattato SVT per un commento.

Divieto di sventolare la bandiera dell'Ue

La bandiera dell'Europa, blu con dodici stelle gialle, è stata disegnata nel 1955 dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione per i diritti umani con 46 membri, e ha ottenuto un ulteriore riconoscimento negli anni Ottanta dopo che l'Ue ne ha fatto il suo simbolo ufficiale. La bandiera è spesso esposta negli edifici pubblici dei 27 Stati membri accanto alla bandiera nazionale.

Dorin Frăsîneanu, consigliere politico del partito ALDE a Malmö per l'Eurovision, ha raccontato a Euronews la sua esperienza.

"Ci siamo avvicinati all'arena e mentre facevamo la fila per passare la sicurezza, hanno chiesto a me e ai miei amici di mostrare quali bandiere avessimo. Noi, ovviamente, abbiamo mostrato le bandiere dell'Ue che avevamo e la sicurezza ci ha detto che non era permesso entrare con quelle bandiere, che erano bandiere politiche", ha detto Frăsîneanu.

"Siamo rimasti onestamente scioccati e sconvolti. Il responsabile della sicurezza, tuttavia, è stato molto gentile e ha detto che purtroppo non poteva fare molto, l'Ebu aveva fornito loro una foto con tutte le bandiere ammesse. In effetti, la bandiera dell'Ue non c'era".

Al gruppo di amici è stato poi chiesto di consegnare le bandiere per poter entrare nell'arena, ha spiegato Frăsîneanu.

Cosa dicono le regole dell'Eurovision

Secondo le regole dell'Eurovision, gli spettatori possono esporre e sventolare le bandiere di qualsiasi Paese partecipante e la bandiera arcobaleno, considerata un simbolo di tolleranza e diversità. Ciò significa, ad esempio, il divieto di portare bandiere palestinesi.

Gli organizzatori, tuttavia, hanno precedentemente permesso l'esposizione di bandiere dell'Unione europea, come è avvenuto l'anno scorso a Liverpool.

Sul suo sito ufficiale, l'Ebu afferma che l'Eurovision è un "evento non politico" e che tutte le delegazioni e le emittenti devono garantire che il concorso "non venga in alcun caso politicizzato e/o strumentalizzato e/o comunque screditato in alcun modo".

La bandiera dell'Ue non è stato l'unico simbolo sotto esame. È emerso anche che durante la finale di sabato 11 maggio sia stato detto ai fan che portavano bandiere non binarie di lasciarle fuori. Nemo, che si identifica come non-binario, ha definito le accuse "incredibili".

"Ho dovuto far entrare di nascosto la bandiera perché l'Eurovision aveva detto di no e l'ho fatto lo stesso - ha detto il cantante durante la conferenza stampa dopo la vittoria -. Questo è chiaramente un doppio standard".