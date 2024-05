Di Euronews

Un gruppo ristretto dei manifestanti filo-palestinesi che hanno tentato di entrare nel Salone del Libro di Torino è stato fatto entrare. Poco prima ai dimostranti si era unito anche il noto fumettista Zerocalcare

PUBBLICITÀ

Cinque persone tra i manifestanti pro-Palestina che hanno partecipato al presidio fuori dal Lingotto Fiere a Torino, dove è in corso il Salone del Libro, sono state autorizzate a entrare.

Gli attivisti si erano ritrovati davanti ai cancelli del Salone per la manifestazione "tutti gli occhi su Rafah". Alcuni hanno aperto con la forza i cancelli di sbarramento all'ingresso del Salone per provare a entrare, ma sono sono stati respinti dalla polizia con scudi e manganelli.

Zerocalcare: "Rispondere al massacro in corso in Palestina"

Mentre la delegazione è entrata, un gruppo di lavoratori è uscito con il fumettista Zerocalcare e ha dichiarato di avere sospeso i lavori per dare il proprio sostegno alla manifestazione in corso fuori dal Salone. Il fumettista si era già unito alla protesta. "Le persone che hanno a cuore la questione palestinese non possono non essere qui, uno spazio che parla di cultura e attualità non può chiudere gli occhi sulla Storia con la S maiuscola, perché noi dovremo rispondere per tanto tempo al massacro che è in corso in Palestina", ha detto Zerocalcare ai cronisti presenti