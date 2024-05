Di Euronews

Vama Veche e Costinesti sono tra le mete balneari preferite dai giovani romeni che hanno deciso di passare il ponte del primo maggio al mare e aprire la stagione estiva

Decine di migliaia di romeni hanno approfittato del ponte del primo maggio per celebrare l'inizio ufficiale della stagione estiva.Gli albergatori hanno stimato che circa 50mila turisti abbiano trascorso i giorni di vacanza nelle strutture alberghiere della costa della Romania.

Le mete preferite dai romeni

Costinesti e Vama Vechesono state tra le mete preferite quest'anno dai giovani in cerca di sole e mare. Quest'ultima, famosa per il suo spirito alternativo e le spiagge naturali, attira gli amanti della musica e della cultura indipendente.

Tra le destinazioni balneari più vivaci c'è invece Mamaia, località popolare sulla costa del Mar Nero tra mare e vita notturna. Per rilassarsi prima dell'estate, si può invece scegliere tra Eforie Sud ed Eforie Nord, la prima nota per le sue acque termali, la seconda per le spiagge tranquille. Entrambe vicino a Costanza, la più grande città portuale della Romania sul Mar Nero e considerata un punto di accesso proprio ai luoghi balneari del Paese.