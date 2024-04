I tre cittadini tedeschi arrestati avrebbero facilitato il trasferimento di informazioni su tecnologie con potenziali usi militari alla Cina

Tre arresti per spionaggio in Germania.

Si tratta di tre cittadini tedeschi, accusati di aver agito per l'intelligence cinese da prima del giugno 2022. Le presunte spie avrebbero facilitato il trasferimento di informazioni su tecnologie con potenziali usi militari alla Cina.

I tre sono anche sospettati di aver violato le leggi tedesche sulle esportazioni.

Spia in contatto con il ministero della Sicurezza cinese

Uno dei fermati, identificato solo come Thomas R. in linea con le leggi tedesche sulla privacy, operava in contatto con un dipendente del ministero della Sicurezza di Stato cinese (MSS). Avrebbe ottenuto informazioni in Germania su "tecnologie innovative utilizzabili a livello militare" e le avrebbe trasferite al suo contatto in Cina, hanno detto i procuratori federali in un comunicato.

Per farlo, secondo i pubblici ministeri, si è servito di Herwig F. e Ina. F, una coppia che gestisce un'azienda a Düsseldorf. L'impresa è servita come "mezzo per stabilire contatti e cooperazione con rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca tedesca".

In Germania progetti sensibili finanziati dalla Cina

Hanno redatto uno studio per un partner cinese sulla tecnologia di parti meccaniche che potrebbero essere utilizzate per potenti motori navali, compresi quelli delle navi da guerra. Il responsabile di Thomas R. presso l'MSS era dietro il partner cinese e il progetto era finanziato dallo Stato cinese, secondo i pubblici ministeri.

Al momento degli arresti, i sospetti erano in trattative per ulteriori progetti di ricerca che potrebbero essere utili per espandere la forza di combattimento della marina cinese, hanno aggiunto. I tre si sono anche procurati, con i fondi dell'MSS, un laser speciale e lo hanno esportato in Cina senza autorizzazione, hanno dichiarato i procuratori.

Le case e gli uffici dei cittadini tedeschi arrestati, a Düsseldorf e a Bad Homburg, vicino a Francoforte, sono stati perquisiti.