Elezioni Ue, arriva codice di condotta per un voto senza interferenze

Martedì quasi tutti i partiti politici del Parlamento europeo hanno firmato un codice di condotta per le prossime elezioni europee. È necessario ripristinare la fiducia degli elettori nelle istituzioni di Bruxelles, secondo la vicepresidente della Commissione Jourová

Quasi tutti i partiti politici del Parlamento europeo hanno firmato martedì un codice di condotta per leelezioni continentalidel prossimo giugno.

Per Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea, si tratta di uno strumento utile a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee, colpite negli ultimi mesi da scandali di corruzione come il Qatargate e il Russiagate.

"Penso che dobbiamo agire in modo proattivo contro questo sentimento delle persone che pensano che il sistema di Bruxelles è marcio e che non abbia senso andare a votare" ha dichiarato Jourová, presentando il codice di condotta.

Nel testo i partiti firmatari s'impegnano in campagna elettorale a non diffondere contenuti ingannevoli, generati ad esempio dall'intelligenza artificiale, ad astenersi dall'utilizzare sponsor o agire secondo interessi non dichiarati o non pienamente trasparenti, e a mantenere un comportamento etico.

Il riferimento evidente è al rischio di interferenze esterne sugli elettori e sulle elezioni, che minerebbero la credibilità del voto comunitario.

Il gruppo conservatore Identità e Democrazia non ha firmato il codice di condotta, affermando tuttavia di volervi aderire durante le elezioni europee.