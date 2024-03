Stato dell'Unione: il costo e gli impatti economici della guerra

Tra i temi al centro del Consiglio europeo: il sostegno economico all'Ucraina, gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza e il sondaggio esclusivo Ipsos per Euronews

L’impatto economico della guerra e come continuare a sostenere l'Ucraina: questi i temi al centro del Consiglio europeo del 21-22 marzo a Bruxelles.

Il sondaggio esclusivo Ipsos per Euronews

Nel programma State of the Union anche il sondaggio esclusivo condotto da Ipsos per Euronews in 18 Paesi Ue in vista delle elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno 2024 per eleggere 720 eurodeputati.

Il forum umanitario europeo

Per il terzo anno il Forum umanitario europeo si è svolto a Bruxelles dal 18 al 19 marzo: l’evento ha offerto l’opportunità di rafforzare la cooperazione e il partenariato tra i Paesi colpiti dalle crisi, i donatori, le parti interessate internazionali, l’Ue e i suoi Stati membri.

L**'intervista di Euronews a Natalia Kanem**, direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione.

(Guarda l'intervista completa in video)