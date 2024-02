Due denunce presentate all'Olaf l'anno scorso riguardano diverse nomine, con l'accusa di irregolarità nella preselezione, parzialità, nepotismo e frode nell'ufficio marchi dell'Unione europea Euipo

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode Olaf ha ricevuto due denunce per frode nell'assunzione di personale presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), con sede ad Alicante, in Spagna, secondo quanto rivelato da due fonti a conoscenza delle denunce e della visione dei relativi documenti.

Le due denunce sono state presentate nell'ultimo anno e riguardano diversi processi di assunzione e selezione. Nei documenti si parla di frequenti irregolarità nel lavoro dei comitati di preselezione, con l'obiettivo di presentare candidati unici per la selezione o di favorire candidati specifici.

In due dei processi di assunzione oggetto delle denunce, si ipotizza che vi siano state delle frodi che hanno coinvolto le autorità municipali locali della sede dell'Euipo ad Alicante. Sono state avanzate due accuse di nepotismo in relazione alle assunzioni.

Le denunce includono critiche alle frequenti nomine di personale direttivo dell'Euipo da parte del Consiglio di gestione e del Comitato di bilancio (Mbbc) dell'agenzia, e accuse al personale coinvolto nei processi di nomina di essere stato pesantemente influenzato.

I reclami sostengono che il comportamento costituisce una frode, in quanto i posti di lavoro hanno garantito ingiustamente un vantaggio finanziario ai destinatari.

Di cosa si occupa l'ufficio marchi Euibo

L'Euibo, istituito circa trent'anni fa in Spagna, è responsabile della registrazione dei marchi e dei disegni comunitari, due diritti di proprietà intellettuale riconosciuti nel blocco. Ogni anno registra circa 135mila marchi comunitari e circa centomila disegni e modelli.

È probabile che l'ufficio ottenga nuove competenze nell'ambito delle norme proposte per i cosiddetti brevetti essenziali standard (Sep), presentate dalla Commissione europea nell'aprile dello scorso anno, con l'obiettivo di armonizzare gli approcci frammentati all'applicazione delle licenze di brevetto in tutta l'Ue.

In base a questi piani, l'Euipo ospiterà un centro di competenza per gestire banche dati, un registro dei Sep e monitorare l'arbitrato delle controversie relative alle licenze dei Sep.

L'Euipo, che conta circa 1.100 membri del personale, non è soggetto al controllo della commissione di bilancio del Parlamento europeo o della Commissione, in quanto è completamente autofinanziato dalle tasse di registrazione. Il suo comitato di bilancio interno è l'autorità di bilancio dell'ufficio. Il suo bilancio annuale nel 2023 era di circa 456 milioni di euro.

Oltre ai reclami, il Servizio giuridico del Parlamento europeo ha affrontato le procedure di selezione dell'Euipo per la sua direzione esecutiva in un parere del 2020, ritenendo che il consiglio di amministrazione dovrebbe proporre più di un candidato per l'approvazione da parte degli Stati membri dell'Ue, al fine di non limitare il potere decisionale dei Paesi.

Il primo ottobre 2023, il portoghese João Negrão ha assunto la carica di direttore esecutivo (Ee) dell'EUIPO, succedendo a Christian Archambeau, cittadino belga in carica dal 2018.

In risposta a un'interrogazione del Parlamento europeo sul processo di selezione dell'Ed lo scorso anno, il commissario europeo per l'Industria Thierry Breton ha osservato che più di un candidato era stato preselezionato e ha affermato che i due seggi del consiglio di amministrazione dell'Ue e un posto di osservatore nel sottocomitato preparatorio dell'Euipo hanno contribuito a garantire una procedura aperta e trasparente.

Cosa prevedono le raccomandazioni dell'Olaf

L'Olaf, incaricato dall'Ue di tutelare gli interessi finanziari del blocco, può emettere raccomandazioni solo nei casi in cui indaga in seguito a denunce e quandole sue indagini individuano effettivamente una frode. Spetta poi alla Commissione o alle autorità nazionali dare seguito con azioni appropriate.

Nel 2022, l'Olaf ha concluso oltre 250 casi e ha raccomandato il recupero di oltre 426 milioni di euro per frodi e irregolarità nel bilancio dell'Ue, come risulta dalla sua relazione annuale. Ha anche indagato su sospetti di cattiva condotta da parte del personale e dei membri delle istituzioni dell'Ue.

"Non abbiamo commenti da fare", ha dichiarato l'ufficio stampa dell'Olaf. "Come regola generale, l'Olaf non può confermare, smentire o commentare le denunce che può o meno aver ricevuto o i casi che può o meno trattare", si legge nella dichiarazione, che aggiunge: "Ciò al fine di tutelare la riservatezza di eventuali denunce, indagini o conseguenti procedimenti giudiziari, nonché per garantire il rispetto dei dati personali e dei diritti procedurali".

L'Euipo respinge le accuse di frode e nepotismo

In una dichiarazione il portavoce dell'Euipo ha affermato che l'agenzia non era a conoscenza di alcun reclamo dell'Olaf.

"Tutte le procedure di selezione presso l'Euipo sono aperte, eque e trasparenti e sono disciplinate dallo Statuto dei funzionari, dal regime applicabile agli altri agenti dell'Ue e dalle relative norme di attuazione, adottate previo accordo della Commissione e allineate a tutte le altre agenzie dell'Ue, e sono soggette a controllo giudiziario", si legge nella dichiarazione.

L'Euipo ha affermato che la Corte di giustizia dell'Ue, che è l'istituzione competente per il controllo delle decisioni dell'Euipo, "non ha sollevato alcuna irregolarità né ha annullato alcuna procedura di selezione dell'Euipo, pertanto respingiamo qualsiasi falsa accusa priva di fondamento", aggiungendo che "tutti hanno il diritto di lamentarsi, ma ciò non significa che tutti abbiano ragione".La Commissione europea non ha risposto a una richiesta di commento.