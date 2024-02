I capi di Stato e di governo dell'Ue hanno trovato l'accordo sul fondo da 50 miliardi per finanziare l'Ucraina nei prossimi quattro anni

L'annuncio del presidente Charles Michel è arrivato pochi minuti dopo l'inizio del Consiglio europeo straordinario convocato per discutere la questione.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dato il suo assenso, ottenendo in cambio due clausole: una discussione annuale tra i leader europei sull'utilizzo del fondo e, se necessario, una proposta di revisione del fondo stesso da parte della Commissione europea tra due anni.

In più, nelle conclusioni del vertice sarà aggiunto un punto per ricordare le conclusioni del summit del dicembre 2020, in cui si specificano le condizioni di applicazione del meccanismo che vincola l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto, cioè il sistema con cui la Commissione europea sta bloccando venti miliardi di fondi comunitari destinati all'Ungheria.

Ora il fondo da 50 miliardi dovrà essere negoziato con il Parlamento europeo, ma ci si attende un'approvazione rapida: il primo incontro è previsto già lunedì 5 febbraio a Strasburgo.