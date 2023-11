La Commissione europea ha dichiarato che procederà con i pagamenti degli aiuti allo sviluppo ai Territori palestinesi, dopo che la sua revisione interna non ha individuato nessuna distrazione dei fondi verso gruppi terroristici

Il 9 ottobre era stata avviata una "revisione urgente" per garantire che gli aiuti allo sviluppo dell'Ue non finissero inavvertitamente nelle mani di Hamas, designato come organizzazione terroristica dall'Unione.

Due giorni prima, il gruppo militante aveva ucciso 1.200 persone e ne aveva rapite altre 240 in un'ondata di attacchi negli insediamenti israeliani al confine con Gaza.

"I palestinesi hanno bisogno di questo denaro per rimanere in vita" Abdelrahim Alfarra Ambasciatore palestinese presso l'Unione europea

Prova superata

Dei 119 contratti esaminati, per un valore totale di 331 milioni di euro, l'88% è stato autorizzato per futuri pagamenti.

"La nostra analisi non ha individuato alcuna violazione degli obblighi contrattuali e pertanto continueremo ad attuare il nostro portafoglio di assistenza comunitaria alla Palestina" ha dichiarato un alto funzionario dell'Ue.

Parlando con Euronews **l'**ambasciatore palestinese presso l'Ue, Abdelrahim Alfarra, ha accolto con favore la decisione, sostenendo che i pagamenti sono stati bloccati dall'attacco di Hamas del 7 ottobre: "I palestinesi hanno bisogno di questo denaro per rimanere in vita".

Secondo la Commissione, tuttavia, nessun pagamento all'Autorità Palestinese o all'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, è stato ritardato.

Nonostante l'accertamento abbia escluso la potenziale fuga di fondi verso organizzazioni terroristiche, due progetti finanziati dall'Ue nei Territori palestinesi sono stati sospesi a seguito di "gravi" accuse di utilizzo da parte di gruppi della società civile per incitare all'odio, ha dichiarato l'alto funzionario.

Mentre indaga su questi due casi, la Commissione europea ha deciso di introdurre ulteriori controllinei contratti con i gruppi della società civile israeliana e palestinese, tra cui una nuova clausola anti-incitamento.

Ciò comporterà il monitoraggio delle comunicazioni pubbliche, compresi i post sui social media, dei gruppi che ricevono finanziamenti dall'Ue, per verificare se si tratti di discorsi di odio o di incitamento alla violenza.

Anche il finanziamento da parte di terzi, quando il beneficiario dei fondi subappalta ad altri gruppi o individui, sarà soggetto a controlli più severi.

La Commissione è in attesa di ulteriori informazioni su 51 progetti della società civile per un valore di 39 milioni di euro prima di poter autorizzare i pagamenti in sospeso. Sebbene non vi siano accuse specifiche di violazioni in relazione a questi progetti, la Commissione applicherà tutti i controlli necessari per verificarne la conformità, ha dichiarato l'alto funzionario.

Dell'88% dei progetti autorizzati per i pagamentisette, per un valore di 75,6 milioni di euro, sono stati ritenuti "non più fattibili" a causa dei danni derivanti dalla crisi che sta coinvolgendo la Striscia di Gaza.

Si tratta principalmente di progetti infrastrutturali che non possono più essere portati avanti, ha spiegato il funzionario.

Gli aiuti continuano a fluire

I risultati della revisione giungono giusto in tempo per consentire alla Commissione di effettuare il prossimo versamento di aiuti allo sviluppo ai Territori palestinesi, previsto entro la fine di novembre.

L'Unione Europea è il principale donatore di aiuti ai palestinesi di Gaza e della Cisgiordania occupata, con un investimento di 1,18 miliardi di euro tra il 2021 e il 2024 per sostenere l'economia locale ed evitare che la popolazione precipiti nella povertà.

Ma sia l'Ue che i governi occidentali hanno mantenuto una rigida politica di isolamento di Hamas, da quando il gruppo militare ha preso il controllo della Striscia di Gaza nel 2007, incanalando i suoi aiuti a Gaza attraverso le agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni considerate estranee al governo.

I fondi europei vengono utilizzati per aiutare l'Autorità Palestinese, che governa la Cisgiordania occupata, a pagare gli stipendi e le pensioni ai dipendenti pubblici.

I beneficiari di questi pagamenti sono sottoposti a controlli individuali per garantire l'assenza di legami con il terrorismo e il rispetto degli obblighi contrattuali dell'Unione.

Secondo la Commissione, questi controlli saranno ora estesi ai parenti di primo grado, il che significa che i genitori, i figli e i fratelli dei dipendenti pubblici palestinesi saranno controllati per verificare eventuali violazioni contrattuali o contatti con gruppi terroristici.

L'Ue finanzia anche programmi di sviluppo legati alla creazione di posti di lavoro e all'accesso all'acqua e all'energia, compresi progetti infrastrutturali a Gaza che ora saranno sospesi a causa della guerra in corso.