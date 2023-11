La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato altri 25 milioni di aiuti umanitari per la striscia di Gaza

Il totale dell'assistenza umanitaria europea alla striscia sale così a 100 milioni. L'annuncio è arrivato durante il discorso annuale agli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione.

Solo poche settimane fa, il 14 ottobre, la Commissione aveva deciso di triplicare gli aiuti alla striscia, da 25 a 75 milioni di euro.

I punti fermi di von der Leyen

L'Europa guarda dunque all’urgenza della situazione umanitar ia in Medio Oriente, ma anche alle prospettive a lungo termine, con la soluzione a due Stati fungere da stella polare in un dibattito molto complicato.

A questo proposito, la presidente della Commissione ha ribadito tre principi chiari da seguire.

Il primo è che che Gaza non deve essere un rifugio per i terroristi: von der Leyen menziona diverse ipotesi per raggiungere l'obiettivo, inclusa la presenza di una forza di pace internazionale con il mandato delle Nazioni Unite.

Un altro punto importante riguarda il controllo della Striscia di Gaza: il controllo israeliano non potrà durare a lungo, Hamas deve essere estromessa dal potere e il territorio deve formare parte di un futuro Stato palestinese.

A Israele, von der Leyen chiede di non mettere in atto alcun trasferimento forzato di palestinesi da Gaza e di sciogliere l'assedio sull’enclave, che impedisce i rifornimenti di cibo, carburante e medicine.

"Nessun blocco prolungato di Gaza. Questa politica non ha funzionato. Hamas ha continuato a rafforzare il suo arsenale, mentre l'economia di Gaza è crollata: esattamente l'opposto di ciò che vogliamo. Il 70% dei giovani di Gaza sono senza lavoro. Questo non può che portare a una maggiore radicalizzazione, lo sappiamo tutti qui", ha detto von der Leyen. Di fronte agli ambasciatori è intervenuto anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri Josep Borrell, secondo cui questa è forse l'ultima possibilità per arrivare ad una soluzione a due Stati.