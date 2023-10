Visita a sorpresa di Zelensky a Bruxelles

Di Euronews

Il presidente ucraino incontra il premier belga Alexander De Croo. Al centro dei colloqui il sostegno militare all'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj visita Palazzo Egmont a Bruxelles, dove viene ricevuto dal primo ministro belga prima di raggiungere il quartier generale della Nato e la riunione dei ministri della Difesa. Questo è il suo primo viaggio appositamente per incontrare le autorità belghe.

Per mesi questa questione ha diviso i partner del governo belga. Sotto la pressione dei liberali, il ministro della Difesa ha affermato, solo pochi giorni fa, che era tecnicamente impossibile consegnare alcuni dei nostri cacciabombardieri in fin di vita. È stato commissionato uno studio che sembra aver risolto la situazione.

Durante la preparazione del bilancio 2024 sono state liberate ulteriori risorse finanziarie a favore dell'Ucraina: un "Fondo Ucraina" di oltre 1 miliardo di euro che coprirà i costi legati all'accoglienza degli ucraini in Belgio, gli aiuti umanitari in loco (la ricostruzione di scuole o ospedali ad esempio), ma anche e soprattutto gli aiuti e le attrezzature militari inviate dalla Difesa. Dove ha trovato questi soldi il governo belga? Gran parte dei beni russi congelati in Europa sono depositati presso la banca Euroclear, con sede a Bruxelles e una delle società leader a livello mondiale specializzata nel regolamento di transazioni finanziarie su titoli. Nel 2022, quando furono attivate le sanzioni europee contro la Russia, venne citata la cifra di 197 miliardi. Poiché questi fondi sono ospitati in Belgio, si applica l'imposta sui conti titoli. È quindi tassando i beni russi congelati che il Belgio finanzia questo “Fondo Ucraina”.

Alexander De Croo e Volodymyr Zelenskyj terranno questa mattina una conferenza stampa a margine del loro incontro.