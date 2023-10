Israele "non sta violando il diritto umanitario" nella sua guerra contro Hamas a Gaza, ha dichiarato a Euronews l'ambasciatore del Paese presso l'Unione europea e la Nato, Haim Regev

In un'intervista rilasciata a Euronews, l'ambasciatore ha respinto le affermazioni dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, secondo cui alcune azioni di Israele, come l'interruzione della fornitura di cibo, acqua ed elettricità alla striscia di Gaza non sono in linea con il diritto umanitario internazionale.

"Non si può combattere contro i terroristi con le mani legate". Haim Regev Ambasciatore di Israele presso l'Ue e la Nato

Le parole dell'ambasciatore

"Israele non sta violando alcuna legge umanitaria. Israele sta combattendo contro i terroristi. Useremo tutti i mezzi per eliminare Hamas e salvare il nostro popolo. Non si può combattere contro i terroristi con le mani legate. Dovrebbe essere molto chiaro. Saremo molto duri e aggressivi. Faremo tutto il necessario per liberare la popolazione ed eliminare Hamas. Faremo del nostro meglio per non arrecare danno a persone gli innocenti. Siamo un Paese democratico e siamo vincolati al diritto internazionale".

La maggior parte degli Stati membri dell'Ue vorrebbe continuare a inviare aiuti umanitari alla Palestina. Come considera il dibattito sul tema tra i ministri degli Esteri?

"La nostra guerra non è contro il popolo palestinese, è contro Hamas. In questa fase, la cosa migliore da fare è sottoporre a revisione l'assistenza umanitaria dell'Ue. Al momento non sappiamo dove finisce questa assistenza. Ora bisogna mettere Hamas sotto pressione. Soprattutto, tutti gli attori internazionali e regionali devono vedere che c'è una risposta dura, da parte dell'Ue e della comunità internazionale".

C'è qualche possibilità in futuro di uscire da questo circolo di violenza tra palestinesi e Israele?

"Concentriamoci su Gaza in questo momento. Hamas ha commesso un errore enorme, ha sottovalutato la forza di Israele. Penso che questa sia la fine di questa organizzazione come la conosciamo ora: dopo questa guerra, avremo spazzato via Hamas. Non credo che vedremo di nuovo un ciclo di violenza da Gaza. Devono saperlo una volta per tutte. Se agiscono in modo irrazionale, la risposta sarà la stessa e non credo che assisteremo a un nuovo ciclo di violenza. Questa guerra è cruciale per il prossimo decennio".

Due "fazioni" in Medio Oriente

Israele, afferma l'ambasciatore, non chiederà armi né aiuti finanziari all'Unione europea, ma solo un sostegno morale alla sua guerra nella striscia di Gaza

Secondo Regev, l'Ue può svolgere un ruolo importante nell'esercitare "pressioni" su Hamas e nel garantire la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. L'ambasciatore ritiene inoltre che anche gli altri Stati arabi del Medio Oriente abbiano un ruolo cruciale nel dimostrare che non possono tollerare il terrorismo.

"Ci sono due fazioni in Medio Oriente. Una è quella moderata: Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e, si spera, i sauditi. L'altro è guidato dall'Iran". L'Iran sostiene Hamas finanziariamente e politicamente".

"Cambiare il Medio Oriente significa sostenere le forze moderate e fermare l'Iran, eliminare Hamas e tutte queste organizzazioni".