Di Euronews

La guerra tra Israele e Hamas continua da cinque giorni e le condizioni dei civili palestinesi intrappolati a Gaza sono sempre più critiche

Non si allenta l'assedio totale di Gaza, proibito dal diritto umanitario internazionale e condannato dalle Nazioni unite. L'unica centrale elettrica nella Striscia ha finito il carburante ed è stata costretta a chiudere. Solo i generatori producono enregia ora, ma anche questi dipendono dal carburante che scarseggia nell'enclave palestinese.

I crimini di Israele su Gaza

Invitando Stati Uniti e Paesi europei a mantenere una posizione di equilibrio. il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa Israele per i bombardamenti su Gaza: un massacro di civili più che una guerra.

"I suoi attacchi sproporzionati a Gaza, senza alcuna base morale, potrebbero mettere Israele in una posizione inaspettata e indesiderabile agli occhi dell'opinione pubblica globale".

In seguito dell'attacco di Sabato di Hamas che ha ucciso almeno 1.200 cittadini Israeliani, ferendone più di 2.700 Tel Aviv ha risposto stringendo l'assedio sulla Striscia di Gaza, bloccando i rifornimenti di generi alimentari, acqua, carburante energia e medicine. Una misura apertamente condannata dalle Nazioni unite e proibita dal diritto umanitario internazionale.

Da cinque giorni proseguono i bombardamenti dell'esercito israeliano sull'enclave palestinese, che con due milioni di abitanti (intrappolati) è una delle strisce di terra più densamente popolate al mondo. Il bilancio delle vittime palestinesi è salito a quota 1.100, tra cui 326 bambini, e ci sono 5.339 feriti accertati.

Più di 260.000 persone sono fuggite dalle loro case nella Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti, ha avvertito l'Onu. Senza possibilità di abbandonare l'enclave in molti hanno cercato rifugio nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite, ma anche queste non sono immuni agli attacchi dal cielo, e nei giorni scorsi una è stata pesantemente danneggiata da un raid israeliano.

L'Egitto sta discutendo insieme agli Stati Uniti di un piano per far arrivare aiuti a Gaza, ma rifiuta di aprire un corridoio umanitario attraverso la frontiera di Rafah per permettere ai civili palestinesi di lasciare l'enclave. Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che devono essere consentite forniture cruciali per la sopravvivenza delle persone, tra cui carburante, cibo e acqua: "Abbiamo bisogno di un accesso umanitario rapido e senza ostacoli ora”, ha detto ai giornalisti.

Guterres ha anche ringraziato l'Egitto: "Per il suo impegno costruttivo nel facilitare l’accesso umanitario attraverso il valico di Rafah e nel rendere l’aeroporto di El Arish disponibile per l’assistenza critica”.

Preparativi di invasione

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto ai soldati: “Verremo dalla terra”, un altro chiaro segnale che un’offensiva di terra su Gaza è imminente. Parlando martedì ai soldati vicino alla recinzione di Gaza, Gallant ha detto: “Hamas voleva un cambiamento e lo otterrà. Ciò che c’era a Gaza non ci sarà più. Abbiamo iniziato l’offensiva dal cielo, poi arriveremo anche da terra”.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha accettato di creare un gabinetto di guerra insieme all'ex ministro della Difesa e leader dell'opposizione centrista Benny Gantz per concentrarsi interamente sul conflitto.

Continuano le tensioni anche al confine con il Libano, dove almeno due razzi sono stati lanciati dai miliziani di Hezbollah verso Israele e Tel Aviv ha confermato di aver colpito con missili anticarro la città Arav Al-Amcha