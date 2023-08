Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Di Euronews Business

Per le stime flash di Eurostat, tra i grandi Stati dell'area euro, invariato il Pil tedesco, aumenta quello francese e spagnolo, in calo quello italiano (-0,3%). Paesi Bassi in recessione, boom dell'Irlanda (+3,3%)