Basterà il "processo di Roma" a contrastare l'immigrazione irregolare?

Con la "Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni" la premier italiana sostiene di aver avviato un “dialogo tra pari basato sul reciproco rispetto” sui flussi irregolari

Il nuovo approccio del "processo di Roma", secondo la premier italiana Giorgia Meloni è cruciale per affrontare la migrazione irregolare. Ma molti esperti non concordano.

La nuova piattaforma di dialogo inaugurata domenica 23 luglio mira ad affrontare le cause profonde della migrazione illegale - tra cui conflitti, difficoltà economiche e cambiamenti climatici - e a reprimere i trafficanti di migranti. I venti Paesi firmatari collaboreranno anche nel campo dell'energia pulita e per migliorare le prospettive di occupazione nelle economie emergenti.

L'accordo arriva dopo che l'UE ha firmato un accordo da 105 milioni di euro con la Tunisia per arginare il flusso di attraversamenti irregolari del Mediterraneo e aumentare i rimpatri.

Ma gli esperti avvertono che l'esternalizzazione non è una bacchetta magica per i problemi di migrazione dell'UE.

"Non vedo il Processo di Roma come un passo importante, ma piuttosto come un'altra iniziativa per affrontare la migrazione in Europa", ha dichiarato Luigi Scazzieri, ricercatore senior presso il Centro per le riforme europee.

"L'Europa sta cercando una maggiore cooperazione per arginare i flussi migratori e rimpatriare i migranti dai Paesi di origine e di transito, che a loro volta, stanno cercando di ottenere più denaro e attenzione politica dall'Europa", ha aggiunto.

Una delle tante misure di esternalizzazione

L'obiettivo principale della nuova alleanza è quello di contrastare le reti criminali che trasportano illegalmente i migranti in Europa in condizioni disastrose, contribuendo all'aumento del numero di morti tra i migranti. Si stima che quest'anno quasi 2 mila persone siano morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa.

"È nostro dovere, naturalmente, prenderci cura dei nostri Stati, ma è anche nostro dovere occuparci del destino di queste persone", ha dichiarato Meloni ai giornalisti a margine della Conferenza.

Il traffico di migranti è diventato un'attività criminale diffusa e redditizia, con una recente impennata dei gruppi illegali che operano in Paesi come la Tunisia e la Libia, porte d'accesso all'Europa attraverso la rotta del Mediterraneo.

Le conclusioni della Conferenza di domenica prevedono nuovi accordi bilaterali e multilaterali tra i Paesi per combattere il traffico di migranti, compreso il"coordinamento transnazionale" per perseguire i trafficanti e nuove misure per tracciare e bloccare i loro profitti illegali.

Aprire rotte migratorie sicure e legali

Ma oltre alla gestione dei flussi irregolari, l'Ue si trova ad affrontare un problema più pervasivo, per il quale la migrazione rappresenta una soluzione: la carenza di manodopera dovuta all'invecchiamento e al declino della popolazione.

E il processo di Roma mira a risolvere questo problema promuovendo percorsi legali e sicuri per la migrazione.

"Meloni ha cambiato tono sulla migrazione legale, consapevole della carenza di manodopera in Italia, ma non lo ha fatto sulla migrazione illegale", ha detto Scazzieri.

"Sta cercando di fare una distinzione tra migrazione legale e illegale, sperando che i suoi sostenitori vedano la differenza", ha aggiunto parlando della necessità da parte di Meloni di offrire ai Paesi terzi alcune vie di migrazione legale per ottenere in cambio cooperazione.

L'accordo con la Tunisia come modello

L'Ue spera che il nuovo memorandum d'intesa con la Tunisia per arginare l'immigrazione clandestina in Europa possa essere utilizzato come modello per futuri partenariati bilaterali, come ha ribadito domenica il capo della Commissione Ursula von der Leyen.

Alla Conferenza erano presenti rappresentanti governativi del Marocco e dell'Egitto, Paesi che si dice siano i prossimi in lizza per un accordo simile.

Ma questo alimenta il sospetto che l'Ue stia scaricando le proprie responsabilità su Paesi terzi attraverso accordi di questo tipo.

"Questo accordo si aggiunge a una pletora di accordi, iniziative e processi avviati nell'Ue per gestire la dimensione esterna della migrazione", secondo la dott.ssa Eleonora Milazzo, ricercatrice congiunta presso l'Egmont Institute e l'European Policy Center.

"Questo mentre le prospettive di raggiungere un accordo sulla gestione della dimensione interna della condivisione delle responsabilità rimangono scarse", ci spiega.

L'accordo con la Tunisia è stato criticato da Ong, gruppi umanitari e legislatori dell'Ue come un tentativo di esternalizzare il controllo dell'immigrazione nei Paesi africani con un discutibile bilancio dei diritti umani. Il presidente tunisino Kais Saied ha già fatto commenti razzisti nei confronti dei migranti subsahariani, e ci sono prove sempre più evidenti che la Tunisia ha respinto i migranti nel deserto al confine con Libia e Algeria, lasciandoli senza cibo né acqua.

"C'è una forte preoccupazione che i processi di cooperazione come quello avviato a Roma chiudano un occhio sui pessimi risultati in materia di diritti umani di molti Paesi partner, portando a viaggi irregolari più mortali e non promuovendo percorsi sicuri", ha dichiarato la dott.ssa Milazzo.

Mobilitazione degli investimenti

I dettagli sulle modalità di finanziamento della nuova alleanza nata a Roma non sono ancora stati concordati, ma i membri delle principali istituzioni finanziarie, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Islamica di Sviluppo e la Banca Mondiale, erano presenti ai negoziati.

Seguirà una conferenza dei donatori in cui i Paesi membri concorderanno un fondo comune per finanziare i progetti. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha già impegnato 100 milioni di dollari (90,2 milioni di euro) nel processo.

L'Italia dovrebbe presentare a ottobre il "piano Mattei" per la cooperazione con l'Africa, incentrato anche sulla cooperazione energetica e sul contenimento dei flussi di migranti. Alla domanda su come il processo di Roma si inserisca nel piano Mattei, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha spiegato la necessità di un piano di finanziamento che si estenda all'Ue, ai Paesi del Golfo e forse alla Turchia e agli Stati Uniti. "Altrimenti non si va da nessuna parte", ha spiegato.

Durante la Conferenza, il presidente tunisino Saied ha chiesto la creazione di una nuova istituzione finanziaria globale per affrontare le cause profonde della migrazione. Le discussioni su un potenziale salvataggio da parte del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) per la Tunisia si sono recentemente arenate perché Saied si è rifiutato di attuare le riforme richieste dal Fmi in cambio del prestito.

Un' "alleanza tra pari"

Domenica Meloni ha riconosciuto che l'Europa non è sempre stata un partner premuroso e che la "diffidenza" ha talvolta reso difficile la soluzione di problemi comuni. Ma ha sottolineato che la conferenza è "un dialogo tra pari, basato sul rispetto reciproco".

"Non può esistere una relazione competitiva o conflittuale tra l'Europa e il Mediterraneo, perché i nostri interessi sono molto più comuni di quanto si possa pensare", ha affermato.

L'Ue è impaziente di migliorare la cooperazione in campo migratorio ed energetico, ma anche partner "hanno interesse a ottenere maggiori benefici dall'UE per la loro cooperazione", ha affermato Scazzieri. "Perciò queste relazioni sono intrinsecamente instabili e devono essere regolarmente rinegoziate".

Per Meloni, questo rappresenta un'opportunità.

"L'agenda della Meloni sembra essere quella di dimostrare che l'Italia sta cercando attivamente alleati esterni ed è proattiva sul dossier migratorio. Il Team Europe e le sue visite in Tunisia sono state piattaforme importanti per attirare l'attenzione dell'UE sul ruolo (e gli interessi) dell'Italia nel Mediterraneo", ha detto il dottor Milazzo.

Tuttavia, aumentano le preoccupazioni per il potenziale uso improprio dei fondi UE attraverso questi nuovi tipi di accordi.

In alcuni Paesi del Nord Africa come la Libia, ad esempio, gruppi criminali si sono già infiltrati nella guardia costiera nazionale. All'inizio di questo mese, una guardia costiera libica ha sparato contro le imbarcazioni umanitarie che stavano conducendo operazioni di salvataggio da una nave finanziata dall'UE.

La Tunisia ospiterà il prossimo evento di alto livello dell'alleanza, mentre i Paesi attualmente non rappresentati sono invitati a manifestare il loro interesse ad aderire all'alleanza.